    গত বছর পেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কার,এবার 'বন্দেমাতরম' পুরস্কারে ভূষিত হলেন রানি

    Published on: Jan 28, 2026 9:15 PM IST
By Swati Das Banerjee

    Published on: Jan 28, 2026 9:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    দেখতে দেখতে অভিনয় জীবনের ৩০ বছর পার করে ফেলেছেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘ এই যাত্রায় তিনি বলিউডকে দিয়েছেন বহু এমন অনেক ছবি যা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। গত বছর ‘মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে’ ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন অভিনেত্রী।

    ‘বন্দেমাতরম’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন রানি
    ‘বন্দেমাতরম’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন রানি

    এবার সিনেমার জগতে অসামান্য অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিনেত্রীকে ভূষিত করতে চলেছেন ‘বন্দেমাতরম’ পুরস্কারে। এই পুরস্কারটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়।

    রানি মুখোপাধ্যায় মুম্বইয়ের বাসিন্দা হলেও জন্মসূত্রে তিনি একজন বাঙালি। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অভিনেত্রীর একটা আলাদাই টান রয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে দেওয়া এই পুরস্কার অভিনেত্রীর কাছে একটি বিশেষ সম্মান।

    পুরস্কারের সম্মানিত হয়ে আপ্লুত অভিনেত্রী বলেন, ‘এটি যেন আমার দেশে ফেরার মত। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমার শিকড়ের টান রয়েছে। যদিও অভিনেতা হিসেবে আমার যাত্রা হিন্দি চলচ্চিত্রের হাত ধরেই শুরু হয়েছে কিন্তু আমি মনেপ্রাণে একজন বাঙালি।’

    অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘ছোট থেকেই আমি বাড়িতে বাংলা শিখেই বড় হয়েছি তাই আলাদা করে বাংলা ভাষা উচ্চারণ করতে কোন সমস্যা হয় না আমার। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি পুরস্কারে সম্মানিত হতে পেরে আমি ভীষণ গর্বিত।’

    প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘মর্দানি থ্রি’। ইতিমধ্যেই এই ছবির ট্রেলার দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। আপাতত ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা।

