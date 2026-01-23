মেয়ে আদিরা নাকি শ্বশুরমশাইয়ের পুনর্জন্ম, যশ চোপড়ার সঙ্গে আদিরার কী মিল পান রানি

রানি মুখোপাধ্যায় তাঁর কেরিয়ারের ৩০ বছর উদযাপন করতে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের যশরাজ ফিল্ম স্টুডিয়োতে ছিলেন। আলাপচারিতায় রানি তাঁর স্বামী ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেন।
বরকে নিয়ে রানি বললেন, ‘তিনি চান প্রতিদিন তাঁর জীবন খুব মৌলিক হবে। আমি খুব সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি। তিনি যেভাবে তাঁর বাবা-মাকে সম্মান করেন এবং যে সরলতার সঙ্গে তিনি তাঁর জীবনযাপন করেন, সেটাই আমাকে আকর্ষণ করে। তিনি যশ চোপড়ার ছেলে বা বড় চলচ্চিত্র নির্মাতা হওয়ার গর্ব বহন করেন না। যদি তাঁর মধ্যে সামান্যতম অহংকার থাকত, তবে আমি কখনোই তাঁর প্রেমে পড়তাম না।’
আর মেয়ে আদিরাকে নিয়ে রানি বলেন, ‘মাঝে মাঝে মনে হয় আদিরা তাঁর দাদা যশ চোপড়ার পুনর্জন্ম। ও সম্পূর্ণরূপে যশ চোপড়ার নাতনি। মাঝে মাঝে আমার সত্যিই মনে হয় যশ চোপড়ার জন্ম হয়েছে। কারন ও আমাকে যশ আঙ্কেলের কথা মনে করিয়ে দেয়। ও খুবই সৃজনশীল। ও ভীষণ ভালো লেখে, এবং গল্প বলার ক্ষমতাও দারুণ। আমি মনে করি এই স্বভাবটা ও যশ আঙ্কেল আর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।’
রানি মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আদিরার জন্ম হয় ২০১৫ সালে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে রানি-কন্যার বয়স হবে ১০ বছর। রানি এখনও মেয়েকে আনেননি সামনে। মেয়েকে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির লাইমলাইট থেকে রাখেন দূরে।
এর আগে এক সাক্ষাৎকারে রানি জানিয়েছিলে যে, নায়িকা হিসেবে মাকে খুব ভালোবাসে আদিরা। এমনকী, অভিনেত্রী যখন জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছিলেন, তখন টিভিতে তা দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠছিলেন তাঁর মেয়ে। রানি মুখোপাধ্যায় এবং আদিত্য চোপড়া ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। এটি ছিল আদিত্যের দ্বিতীয় বিয়ে। ভীষণ লো প্রোফাইল বিয়ে ছিল রানি-আদিত্যর। যেখানে ছিল মাত্র ১২জন অতিথি।
