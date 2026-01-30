Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rani Mukherji: মেয়েদের উচিত স্বামীর উপর চিৎকার করা! দাম্পত্যের ‘ভুল’ পাঠ দিয়ে বিতর্কে রানি

    রানি  মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। পারিবারিক সমীকরণ এবং লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এমন এক মন্তব্য করেছেন, যা নেটিজেনদের একাংশের কাছে 'সম্পর্কে চিৎকার করাকে স্বাভাবিক' করার মতো মনে হয়েছে।

    Published on: Jan 30, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পর্দার ‘শিবানী শিবাজি রাও’ বাস্তবেও যে বেশ দাপুটে, সে কথা বলিপাড়ার ওপেন সিক্রেট। কিন্তু সেই দাপট দেখাতে গিয়েই কি এবার আলটপকা মন্তব্য করে বসলেন রানি মুখোপাধ্যায়! লিঙ্গসাম্য আর অন্দরের সমীকরণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রানি যা নিদান দিলেন, তাতে রীতিমতো থমকে গিয়েছে সমাজমাধ্যম। রানির দাবি, বাবা মায়ের ওপর চিৎকার করছেন, এটা অনুচিত। তবে মায়েদের উচিত বাবার ওপর প্রয়োজনে চিৎকার করা! সুস্থ সম্পর্কের সংজ্ঞা হিসেবে রানির এই তত্ত্ব ঘিরেই এখন তীব্র বিতর্ক।

    মেয়েদের উচিত স্বামীর উপর চিৎকার করা! দাম্পত্যের ‘ভুল’ পাঠ দিয়ে বিতর্কে রানি (PTI)
    মেয়েদের উচিত স্বামীর উপর চিৎকার করা! দাম্পত্যের ‘ভুল’ পাঠ দিয়ে বিতর্কে রানি (PTI)

    রানির দাওয়াই: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রানি মুখোপাধ্যায় ঘরোয়া পরিবেশে ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠা নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, ‘সম্মান প্রদর্শন শুরু হয় বাড়ি থেকেই। ছোট থেকে একটি ছেলে যদি তার মাকে লাঞ্ছিত হতে দেখে, তবে সে ভাবে সব মেয়ের সঙ্গেই এমন ব্যবহার করা যায়। তাই মায়েদের সম্মান দেওয়া জরুরি।’ রানির এই যুক্তিতে সকলেই সহমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এর পরেই সুর কাটে তাঁর পরবর্তী মন্তব্যে। রানি যোগ করেন, ‘এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও বাবার চিৎকার করা উচিত নয়। বরং মায়ের উচিত বাবার ওপর গলা চড়ানো। সেটাই হওয়া উচিত।’

    কথা প্রসঙ্গে নিজের স্কুলজীবনের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন রানি। জানান, একবার এক সহপাঠীকে সপাটে চড় কষিয়েছিলেন তিনি। এরপরই হাসতে হাসতে স্বামী তথা নামী প্রযোজক-পরিচালক আদিত্য চোপড়াকে টেনে এনে রানির টিপ্পনী, ‘আমার বাড়িতে রোজ কী হয়, তা দয়া করে আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে যাবেন না!’

    রানির এই ‘গলা চড়ানো’-র দাওয়াই হজম করতে পারেননি নেটিজেনদের একাংশ। সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক নেট-নাগরিক লিখেছেন, ‘রানি কি বলতে চাইছেন চিৎকার করলেই সম্পর্কে ভারসাম্য আসে? একটি ভুল কি অন্য ভুল দিয়ে ঢাকা যায়?’ অন্য এক জনের মতে, দাম্পত্যে একে অপরের ওপর চিৎকার করাটা সুস্থ লক্ষণ নয়, বরং এটাই এক ধরনের ‘টক্সিক’ মানসিকতা। রানির মতো এক জন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কীভাবে চিৎকার করাকে স্বাভাবিক (normalise) করার কথা বলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

    পুরনো কাসুন্দি: রানির বিতর্কিত মন্তব্যের ইতিহাস অবশ্য নতুন নয়। এবার ঘরোয়া কলহে ‘পালটা চিৎকার’-এর নিদান দিয়ে ফের সমালোচনার মুখে ‘মর্দানি’ অভিনেত্রী। আদিত্যর ঘরণির এই ‘ভয়েস রেইজ’ কি তবে স্রেফ মজার ছলে, নাকি তাঁর মজ্জাগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য— আপাতত এই তর্কেই উত্তাল নেটদুনিয়া।

    News/Entertainment/Rani Mukherji: মেয়েদের উচিত স্বামীর উপর চিৎকার করা! দাম্পত্যের ‘ভুল’ পাঠ দিয়ে বিতর্কে রানি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes