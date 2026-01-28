‘বাবাকে দেখেই…’, কেন রাস্তাঘাটে মেয়েদের অসম্মান করে ছেলেরা, খোলসা রানির! সঙ্গে জোড়েন, ‘মায়ের উচিত বাবার উপর চড়াও হওয়া’

‘বাবাকে দেখেই…’, কেন রাস্তাঘাটে মেয়েদের অসম্মান করে ছেলেরা, খোলসা রানির! সঙ্গে জোড়েন, ‘মায়ের উচিত বাবার উপর চড়াও হওয়া’
রানি মুখোপাধ্যায়ের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিয়োতে রানি মুখোপাধ্যায়কে বলেতে শোনা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদের উচিত তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। তিনি এরপর আরও মস্করা করে বলেন যে, এখন আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করবেন না বাড়িতে তাঁর সঙ্গে ঠিক কী হয়।
সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়েছেন রানি মুখোপাধ্যায়। আর নিজের এই বক্তব্যের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় রানি মুখোপাধ্যায়কে টার্গেট করছেন অনেকেই। রানিকে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলতে শোনা যায় যে, কোনো পুরুষ বাইরে মহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, তা নির্ভর করে সেই ছেলেটির বাড়িতে তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর বাবা কেমন ব্যবহার করে।
এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়েই রানি বলেন, স্ত্রীদের উচিত স্বামীর উপর চড়াও হওয়া। অভিনেত্রীর এই ভিডিয়ো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। শুধু তাই নয়, অনেকেই তাঁর উপর চড়াও পর্যন্ত হয়েছেন।
বলিউড হাঙ্গামার সঙ্গে আলাপচারিতায় রানি মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘আমি মনে করি সম্মানের সঠিক শিক্ষা শুরু হয় ঘর থেকে। যখন আপনি দেখেন যে আপনার মায়ের সঙ্গে বাড়িতে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে, ছেলেরা ভাবতে শুরু করে যে যদি আমার মায়ের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়, তবে প্রতিটি মেয়ের সঙ্গেই আমি এমন আচরণ করতে পারি। আমি মনে করি স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করেন, তা নিয়ে সজাগ থাকা উচিত। কারণ ছেলেরা এগুলো দেখেই বড় হয়। যদি আপনি আপনার সন্তানের মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহর করেন, তাহলে আপনার ছেলেও বুঝতে পারবে যে, মেয়েদের সম্মান করা উচিত।’
রানির মতে, এমন হওয়া উচিত নয় যে, একজন বাবা তাঁর স্ত্রীর উপর অনবরত চিৎকার করছেন বাড়িতে। এরপরই সেই আলটপকা মন্তব্যটি করে বসেন রানি। তিনি বলেন যে, মায়েদের উচিত বরং বাবাদের উপর চড়াও হওয়া। এরপর ছোটবেলার কথা উল্লেখ করে রানি বলেন, তিনি একবার স্কুলে থাকাকালীন একটি ছেলেকে চড় মেরেছিলেন। তাঁর স্বামী চলচ্চিত্র নির্মাতা আদিত্য চোপড়ার কথাও উল্লেখ করেন। বলেন, ‘আমি শুধু একটি ছেলেকে চড় মেরেছি, বাকি ছেলেরা আমার বন্ধু। আর এখন আমার স্বামীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন না আবার বাড়িতে তার সঙ্গে কী হয়।’
রেডিটে ভাইরাল হচ্ছে রানির এই ভিডিয়ো ক্লিপ। ভিডিয়োতে মন্তব্য করে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় রানি চেষ্ট করছেন মজাদার হতে, কিন্তু তিনি জানেন না যে এটা শুনতে মোটেও মজার লাগছে না।’ আরেকজন লেখেন, ‘রানির সাক্ষাৎকার আসবে আর কোনো বিতর্ক হবে না, তা কী কখনো হয়’! তৃতীয়জন লেখেন, ‘এসব কী বললেন আর কেনই বা বললেন?’
