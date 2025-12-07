'পরমাত্মার ইচ্ছেতেই সবকিছু... ', কার কাছে জীবনের পরম শিক্ষা পেলেন রণিতা?
বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দার সুপরিচিত মুখ রণিতা দাস। তবে একজন সেলিব্রেটি হলেও রণিতা মাটির মানুষ। সহকর্মী হোক অথবা সাধারন মানুষ, সকলের সঙ্গেই যেন তিনি মিলেমিশে যান খুব ভালোভাবে। তেমনি একটি দৃশ্য সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরলেন অভিনেত্রী নিজেই।
স্টেশনে যে সমস্ত ছোটখাট খুচরো বিক্রেতারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাদের মধ্যেই একজনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বাক্যালাপ করেন অভিনেত্রী। শুধু তাই নয়, সেই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি যে নিজের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেলেন সেটাও জানাতে ভোলেননি রণিতা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় জনৈক ওই মহিলার সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আজ লেক মার্কেট স্টেশনে শুটিং করার সময় দেখা হল পূর্ণিমার সঙ্গে। কাপড় বিক্রি করছিলেন তিনি। ভালোবেসে চা খাওয়ালেন আর ওঁর গোপালের সঙ্গে দেখাও করালেন। গল্প করতে করতে অজান্তেই এমন অনেক কথা বললেন যেগুলো হয়তো জীবনের এই সময় দাঁড়িয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য।’
অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘মনের মত হলে ভালো আর না হলে বুঝবে আরো ভালো, পরত্মমার ইচ্ছে তাই। দামি চা বা কফি তুলনায় এই চায়ের সাথে ছিল অপার্থিব তৃপ্তি। ছবিতে স্টেশনের মাটিতে বসে পূর্ণিমার সঙ্গে ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। সত্যি এমন একজন মাটির মানুষকে ভালো না বেসে উপায় কি!’
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে স্টার জলসায় ‘ও মন দরদিয়া’ ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন ছোট পর্দার বাহামণি। দীর্ঘ ৭ বছর পর ছোটপর্দায় ফিরতে পেরে ভীষণ খুশি অভিনেত্রী। প্রায় এক যুগ পরে অনেক ধরনের কাজ করার পর আবার তিনি নিজের মনের মতো কাজে ফিরতে পেরে যে ভীষণ আপ্লুত সে কথা বারবার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
এই ধারাবাহিকে রণিতার বিপরীতে অভিনয় করছেন ফাহিম মির্জা এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ। এই ধারাবাহিকে একজন গরিব গৃহবধূর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেত্রী, যদিও তার জন্ম পরিচয়ের পেছনে রয়েছে একটি বিশাল বড় রহস্য যা ধীরে ধীরে উন্মোচন হচ্ছে সিরিয়াল যত এগোচ্ছে।
