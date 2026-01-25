Edit Profile
    Ranieeta Dash: হাসপাতাল থেকে ওহ মোর দরদিয়ার সেটে ফিরলেন রণিতা, সঙ্গ দিতে এলেন বিশেষ বন্ধু! চেনেন?

    কয়েক দিনের শারীরিক অসুস্থতা এবং উদ্বেগ কাটিয়ে অবশেষে নিজের চেনা ছন্দে ফিরলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী রণিতা দাস। ‘ও মোর দরদিয়া’-র সেটে তাঁকে ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে টিম।

    Published on: Jan 25, 2026 12:31 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    গতকয়েক দিন ধরে ভক্তদের মনে উদ্বেগের মেঘ জমেছিল। আচমকা অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ রণিতা দাসকে। কিন্তু লড়াকু মেজাজেই ফিরলেন তিনি। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে ‘ও মোর দরদিয়া’-র শুটিং সেটে যোগ দিলেন অভিনেত্রী।

    হাসপাতাল থেকে ওহ মোর দরদিয়ার সেটে ফিরলেন রণিতা, সঙ্গ দিতে এলেন বিশেষ বন্ধু!
    রণিতা বেশ কয়েক দিন ধরেই পেটের সমস্যা এবং অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেই সময় তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চিন্তায় পড়েন ভক্তরা। তবে নিজের জেদ আর পেশাদারিত্বের কাছে হার মানল রোগভোগ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মেকআপ ভ্যানে ঢুকে পড়লেন রণিতা।

    শনিবার সকালে যখন রণিতা স্টুডিওর ফ্লোরে পা রাখেন, তখন তাঁকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সহ-অভিনয়শিল্পীরা। অনেক দিন পর ‘বাহা’ খ্যাত অভিনেত্রীকে শুটিংয়ে ফিরতে দেখে ফ্লোরে যেন বাড়তি প্রাণ ফিরে এল। কাজ থেকে দূরে থাকা তাঁর কাছে সবথেকে বড় কষ্ট, তাই সুস্থ হতেই দেরি না করে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের জগতে ফিরে এসেছেন রণিতা। এইদিনটা আবার একটু বেশি স্পেশ্য়াল ছিল রণিতার কাছে। একদিকে তাঁর পরিচালক পাভেলের জন্মদিন। সেটে কেক কেটে চলল সেলিব্রেশন পর্ব। অন্যদিকে রণিতার মুখে হাসি ফোটাতে এদিন তাঁর সেটে হাজির ছিল বিশেষ বন্ধু সোমনাথ। রণিতার বেস্ট ফ্রেন্ড সোমনাথ। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব দুজনের। বন্ধুর সাথে খুনসুটির বেশকিছু মুহূর্ত উঠে এসেছে রণিতার ইনস্টাগ্রামের দেওয়ালে। রণিতার বন্ধু সোমনাথও পেশায় অভিনেতা। তুঁতের মতো মেগায় দেখা মিলেছে তাঁর। এর পাশাপাশি মডেলিং দুনিয়ার পরিচিত মুখ সোমনাথ।

    কেন এই মেগা নিয়ে চর্চা? ‘ও মোর দরদিয়া’ রণিতার কেরিয়ারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ বিরতির পর এই ধারাবাহিকের মাধ্যমেই তিনি মুখ্য চরিত্রে ফিরছেন। তাই শুটিং যাতে কোনোভাবেই থমকে না যায়, সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন অভিনেত্রী নিজেই।

    শরীরে ক্লান্তি থাকলেও রণিতার মুখে ছিল সেই চিরপরিচিত অমলিন হাসি। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম না করার এবং কড়া ডায়েট মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। রণিতার এই অদম্য ইচ্ছাশক্তি টলিপাড়ার অন্যান্য সহকর্মীদের কাছেও অনুপ্রেরণার।

