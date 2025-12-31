Edit Profile
    'এই বছরে আত্মসমর্পণ করতে শিখেছি... ', নিজেকে কতটা পাল্টাতে পারলেন রনিতা?

    সম্পর্ক ভাঙা থেকে শুরু করে নতুন ভাবে ধারাবাহিকে ফিরে আসা, ২০২৫ রনিতার কাছে ছিল এমন একটা বছর, যা তিনি কখনওই ভুলবেন না। এমন একটা বছর, যে সময়টা তাঁকে শিখিয়েছে ভালো মন্দর মধ্যে ফারাক করা। এই বছরে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে শিখেছেন অভিনেত্রী।

    Published on: Dec 31, 2025 10:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নিজেকে কতটা পাল্টাতে পারলেন রনিতা?
    ২০২৫ এই বছরটি নিয়ে লিখতে গিয়ে অভিনেত্রী লেখেন, এই বছরটি শুরু হয়েছিল নীরব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। যে ক্ষতির ফলে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল, যে মুহূর্ত গুলিতে আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আর অবশেষে আমি নিজেকে সমর্পণ করতে শিখেছি।

    আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে দেবশঙ্কর-সোহিনী, বলবেন ভালোবাসার গল্প

    তিনি লিখেন, আমি বুঝতে শিখেছি আমার হাতে আসলে কিছুই নেই। দাবি করার মত কিছুই নেই। প্রতিটা দিন উপহার হিসেবে আসে। যে খাবার খাই, যে পোশাক পরি, যে কাজ আমাকে টিকিয়ে রাখে, মানুষের থেকে যে ভালোবাসা পাই সেই সব কিছুই ঈশ্বরের করুণা।

    অভিনেত্রী লেখেন, আমি শুধু চেষ্টা করছি নিষ্ঠার সাথে আমার দায়িত্বগুলোকে পালন করতে। যাদের আমি ভালোবাসি তাদের যত্ন নিতে, আন্তরিকতার সাথে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে। এই জীবনের সবটুকু ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে দিয়ে চলতে যেন পারি। এইটুকুই যথেষ্ট।

    প্রসঙ্গত, প্রায় দশ বছর পর আবার ছোট পর্দায় ফিরে এসেছেন অভিনেত্রী। 'ও মন দরদিয়া ধারাবাহিকে বাণীর চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। খুব সম্প্রতি ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা সকলে মিলে অভিনেত্রীর জন্মদিন পালন করেছেন।

    নায়িকা স্টার জলসার জনপ্রিয় মেগা 'ধন্যি মেয়ে' ধারাবাহিক দিয়ে বিনোদন জগতে পথ চলা শুরু করেছিলেন। তারপর তাঁর অভিনীত চরিত্র 'বাহা' আজও দর্শকদের মনের মণিকোঠায় স্বযত্নে তোলা রয়েছে।

    আরও পড়ুন: 'সব ধর্মের ঠাকুরকে একটা কথাই... ', বাংলাদেশের অশান্ত পরিবেশ নিয়ে যা বললেন দেব

    ম্যাজিক মোমেন্টের 'ইষ্টি কুটুম' নায়িকাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। তবে মাঝে ছন্দপতন ঘটে নানা কারণে বিনোদনের দুনিয়া থেকে সরে যেতে বাধ্য হন তিনি। তারপর আবারও ফেরেন অবশ্য। তবে মাঝে অনেকটা বিরতি ছিল। এরপর থেকে ছবিতেই বেশি নজর কাড়েন রণিতা।

