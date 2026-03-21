Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    স্কুলের গণ্ডি পার করেননি, প্রতিজ্ঞা নায়িকা অভিকা বাস্তবে কত ছোট ৩৮ বছরের রণজয়ের থেকে?

    সিরিয়ালের ঝলক মনে করিয়েছে মন ফাগুনের কথা। অভিমন্যু আর ছুটির প্রেমের গল্পে ফিরছেন রণজয়-অভিকা। দুজনের বয়সের ফারাক শুনলে চমকে যাবেন!

    Mar 21, 2026, 15:20:50 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    স্টার জলসার প্রতিজ্ঞার সুবাদে নতুন জুটি পাচ্ছে বাংলা টেলিভিশনের দর্শক। রণজয় বিষ্ণু এবং অভিকা মালাকার। প্রথম প্রচার ঝলকেই দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে দুজনের রসায়ন। এখন পর্দায় সেই রসায়ন দেখবার অপেক্ষা। প্রতিজ্ঞার হাত ধরেই বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন অভিকা। তোমাদের রাণীর সুবাদে লাইমলাইটে উঠে আসা অভিকাকে শেষবার ছোটপর্দায় দেখা গিয়েছে হিন্দি মেগায়। তোমাদের রানীর হিন্দি ভার্সন পকেট মে হ্যায় আসমানে অভিনয় করেছেন সুন্দরী। স্টার প্লাসের মতো জাতীয় চ্যানেলে অভিনয়ের পর ফের জলসার পর্দার ফিরছেন জলসা কন্যে।

    স্কুলে পড়তেই পর্দায় অন্তঃসত্ত্বা, প্রতিজ্ঞা নায়িকা বাস্তবে কত ছোট রণজয়ের থেকে?

    ২০২৩ সালে যখন তোমাদের রানীর জার্নি শুরু হয়, তখন স্কুলের গণ্ডি পার করেননি উত্তরবঙ্গে এই কন্যে। নিজের বয়স লুকানোর চেষ্টা কম করেননি অভিকা, শোনা যায় সেই সময় ক্লাস এইটে পড়তেন অভিনেত্রী। ওতো কম বয়সেই পর্দায় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধরা দিয়েছিলেন অভিকা। অভিনয় কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রথাগত শিক্ষার বদলে ডিসট্যান্ট এডুকেশনই ভরসা অভিকার। অর্কপ্রভর সঙ্গে বয়সের বিরাট ফারাক ছিল অভিকার। এবারেও তেমনটাই ঘটতে চলেছে।

    অভিকার বয়স এখন সতেরোর আশেপাশে, অন্যদিকে রণজয়ের জন্ম ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে। অর্থাৎ এখন রণজয়ের বয়স ৩৮! সুতরাং দুজনের বয়সে ফারাক প্রায় ২১ বছরের! সদ্যই বিয়ে করেছেন রণজয়। তাঁর স্ত্রী তথা গুড্ডি নায়িকা শ্য়ামৌপ্তি বয়সে প্রায় ১৪ বছরের ছোট নায়কের চেয়ে। কিন্তু অভিকা আরও ছোট।

    এই মেগায় রণজয় একজন প্রভাবশালী আইনজীবী অভিমন্যু শঙ্কর রায়। তবে পেশাদার জীবনে তিনি যতটা কঠোর, ব্যক্তিগত জীবনে ততটাই ক্ষতবিক্ষত।

    অভিমন্যুর বাগদানের তোড়জোড় চলছে পরিবারের পছন্দের পাত্রীর সঙ্গে। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাঝপথেই হঠাৎ বদলে যায় সব। আংটি বদল না করেই বেরিয়ে যায় অভিমন্যু। সে সপাটে জানিয়ে দেয়, ‘এ আমার পরী নয়!’ ভেঙে পড়ে কান্নায়।

    হারানো প্রেম ও ‘পরী’র রহস্য:

    ঈশ্বরের কাছে নিজের হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে ফিরে পাওয়ার আকুতি জানায় সে। অন্যদিকে, গল্পের নায়িকা ‘পরী’-কে দেখা যায় মন্দিরে গিয়ে নিজের জীবনের গল্প বলতে। সেখানেই জানা যায়, এক বিশেষ দিনে সে তার সব হারিয়েছিল এবং সেই দিনেই তার পুনর্জন্ম হয়েছিল। আশ্রমের বাচ্চাদের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে নাচতে নাচতে নিজের অতীতের কথা বলতে থাকে সে। যদিও প্রতিজ্ঞায় অভিমন্যুর নায়িকার (অভিকা) আসল নাম ছুটি।

    অতীতের সেই ‘প্রতিজ্ঞা’:

    দূর থেকে পরীর কণ্ঠস্বর আর তাঁর জীবনের গল্প শুনতে পায় অভিমন্যু। মুহূর্তেই সে বুঝতে পারে, এই সেই আসল ‘পরী’ যাকে সে সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছে। ছোটবেলার সেই সিঁদুর দান আর আজীবন পাশে থাকার যে ‘প্রতিজ্ঞা’ অভিমন্যু করেছিল, তা কি সে পূরণ করতে পারবে? নাকি পরিস্থিতির ফেরে আবারও হারিয়ে যাবে তাঁর ছোটবেলার প্রেম? সেই নিয়েই এগোবে গল্প।

    কোন স্লটে আসবে এই মেগা? সেই নিয়ে রহস্য বজায় রেখেছে চ্যানেল।

    News/Entertainment/স্কুলের গণ্ডি পার করেননি, প্রতিজ্ঞা নায়িকা অভিকা বাস্তবে কত ছোট ৩৮ বছরের রণজয়ের থেকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes