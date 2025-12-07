নববধূ ঢুকতেই বাড়িতে প্রবেশ মৃত্যুর, ‘রঙ্কিনী ভবন’-এ লুকিয়ে রয়েছে কোন রহস্য?
জি ফাইভ আনতে চলেছে নতুন ওয়েব সিরিজ রঙ্কিনী ভবন। ইদানিং কালে দর্শকদের প্রিয় সিরিজের মধ্যে রয়েছে থ্রিলার অথবা রহস্যময় গল্পের নাম। তাই দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই আবার আসতে চলেছে একটি টানটান উত্তেজনাময় গল্প নিয়ে রঙ্কিনী ভবন।
সিরিজটি কবে মুক্তি পাবে সেটা না জানা গেলেও জি ফাইভ নিয়ে এসেছে সিরিজের প্রথম লুক। সিরিজটির প্রথম লুকেই দেখতে পাওয়া যায় একটি প্রত্যন্ত গ্রামে একটি বিশাল বড় বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসেছে এক নববধূ। কিন্তু বিয়ের পর নতুন বাড়িতে পা দিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এক প্রৌঢ়।
নববধূর পদক্ষেপেই কি এই মৃত্যুর আগমন নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? রহস্যময় এই বাড়িতে সত্যিই কি কোনও দেবীর অভিশাপ রয়েছে? কীভাবে কাটবে এই অভিশাপ? নতুন বউ কি পারবে রহস্য ভেদ করতে? নাকি নিজেই তলিয়ে যাবে রহস্যের মধ্যে?
সবটাই জানা যাবে সিরিজ মুক্তি পেলে। তবে আগামী দিনে এই ‘রঙ্কিনী ভবন’ যে দর্শকদের অন্যতম প্রিয় সিরিজ হতে চলেছে তা এই কয়েক সেকেন্ডের ঝলকেই প্রমাণ হয়ে গেল। বহুদিন পর বিদিপ্তা চক্রবর্তীকে দেখতে পাওয়া যাবে সিরিজে। এই সিরিজের ‘পদ্মাবতী’ চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি।
শ্যামপ্তি অভিনয় করবেন ‘যুথিকা’ চরিত্রে। ‘আদিত্যনাথ’ চরিত্রে অভিনয় করবেন গৌরব। এই প্রথম শ্যামপ্তি ও গৌরব একসঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন আভেরি সিংহ রায়, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, ঈশানী সেনগুপ্ত, সিদ্ধার্থ ঘোষ।
পুলিশ অফিসারের ভূমিকা অভিনয় করবেন সুহোএ মুখোপাধ্যায়। আবার এই সিরিজের হাত ধরে একটি অসাধারণ অভিনয়ে উপহার দিতে চলেছেন সুহোএ। তবে এই সিরিজের হাত ধরে প্রথমবার ওয়েব সিরিজের জগতে পদার্পণ করতে চলেছেন শ্যামোপ্তি।
জি বাংলার ‘অমর সঙ্গী’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন এই অভিনেত্রী। অন্যদিকে গৌরব সর্বশেষ অভিনয় করেছিলেন ‘পুবের ময়না’ ধারাবাহিকে। এরপর যদিও একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এবার রহস্যময় এই থ্রিলারে দেখতে পাওয়া যাবে গৌরবকে।
