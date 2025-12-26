শ্যামৌপ্তির সান্টা রণজয়, বড়দিনে আদুরে বার্তা নায়কের! জানেন তাঁদের বয়সের ফারাক কত?

গত কয়েক মাস ধরেই টলিপাড়ায় কানপাতলে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে শ্যামৌপ্তি মুদলির প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যে কোনও অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত। শুধু কী তাই। একে অপরের জন্মদিনেরও তাঁদের সারপ্রাইজ প্ল্যান করতে দেখা গিয়েছে। আর এবার শ্যামৌপ্তির সান্টা হয়ে ধরা দিলেন রণজয়।
গত কয়েক মাস ধরেই টলিপাড়ায় কানপাতলে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে শ্যামৌপ্তি মুদলির প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। 'গুড্ডি' ধারাবাহিকের সেটে দেখা, তারপর বন্ধুত্ব আর এরপর তাঁদের প্রেমচর্চা নিয়ে তৈরি হয় নানা গুঞ্জন। যে কোনও অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত। শুধু কী তাই। একে অপরের জন্মদিনেরও তাঁদের সারপ্রাইজ প্ল্যান করতে দেখা গিয়েছে। আর এবার শ্যামৌপ্তির সান্টা হয়ে ধরা দিলেন রণজয়।
বৃহস্পতি বার রণজয় তাঁর ফেসবুক হ্যান্ডেলে একটি ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে অবশ্য এআইয়ের খানিক ক্যারেমতীও ছিল। ছবিটি সম্ভবত কোন ছাদে তুলেছিলেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি। তারপর এআইয়ের মাধ্যমে ক্রিসমাসের আবহ সৃষ্টি করেন।
সেই ছবিতে দেখা যায় খোলা ছাদে ঝড়ে পড়ছে বরফ। আর সেখানেই সান্টার পোশাক, টুপি, রোদ চশমায় দেখা মেলে নায়কের। আর সঙ্গেই কালো পোশাকে নজরকাড়েন শ্যামৌপ্তি, তাঁর চোখেও ছিল রোদ চশমা।
ছবিগুলি পোস্ট করে অভিনেতা ক্যাপশনে লেখেন, ‘রঙ্কিনী ভবন খ্যাত অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি… ভালো অভিনয় করে সকলের মন জয় করার পর, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর ব্যস্ততার কারণে, তাই সান্তাদা কে দিয়ে ধরে এনেছি .... যারা এখনও দেখেন নি এক্ষুনি জি ফাইভ অ্যাপ সাবক্রাইব করুন ,আর দেখে নিন ‘রঙ্কিনী ভবন’....।’
তাঁদের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা তাঁদের ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। এখন লেখেন, ‘এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি কিন্তু অবশ্যই দেখবো, দেখতেই হবে রঙ্কিনী ভবন! দু’জনকে কি সুন্দর লাগছে, এই রকম একটা ছবির অপেক্ষাতেই ছিলাম এত দিন।' আর একজন লেখেন, ‘এইবার ঠিক আছে। ’গুড্ডি' ছাড়া ‘অনুজ’কে অন্য কারও সঙ্গে মানায় না।' আর একজন অনুরাগী লেখেন, ‘এই ছবিটার অপেক্ষায় ছিলাম। কী যে ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারব না। এভাবেই সারাজীবন তোমাদেরকে দেখতে চাই।’
প্রসঙ্গত, রণজয়ের সঙ্গে সম্পর্ককে বন্ধুত্বের নাম দিয়েছেন শ্যামোপ্তি। যদিও বয়সে রণজয়ের থেকে অনেকটা ছোট শ্যামৌপ্তি। ২০০২ সালের ৪ নভেম্বর জন্ম শ্যামোপ্তির। সেই অর্থে ২৩ বছর বয়স নায়িকার। অন্যদিকে, রণজয়ের জন্ম ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে। সুতরাং দুজনের বয়সে ফারাক প্রায় ১৪ বছরের!