Ranojoy-Mishmee: ‘আর যেনো খুলে না পরে….’, বার্থ ডে গার্ল মিশমিকে হুঁশিয়ারি রণজয়ের, গোপন রইল না সম্পর্কের সত্যিটা

ছোটপর্দার হার্টথ্রব নায়ক রণজয় বিষ্ণু। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কয়েক মাসে কম কাটাছেঁড়া হয়নি। অভিনেত্রী শ্যামোপ্তি মুদলির সঙ্গে রণজয়ের প্রেম নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও দুজনের ভালোবাসার কিসসা এখন টেলিপাড়ার হট টপিক।
মাস কয়েক আগে রণজয়ের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল তাঁর অনস্ক্রিন বোন মিশমি দাসের। সেইসময় প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন দুজনেই। মিশমির জন্মদিনে আদুরে শুভেচ্ছায় ভরালেন রণজয়। বাস্তবে যে দুজনের সম্পর্কটা সত্যি ভাই-বোনের মতো তা স্পষ্ট হয়ে যায় রণজয়ের এই শুভেচ্ছা বার্তায়।
মিশমির একঝাঁক ছবি পোস্ট করেন রণজয়। কোথাউ শ্যুটিংয়ের ফাঁকে ঘুমোচ্ছেন,কোথাউ আবার গ্রুফফি। কোথাউ একা বসে রয়েছেন,কোথাউ পোষ্যপ্রেমে মজে। রণজয় লেখেন,'শুভ জন্মদিন মিশমি। অনেক ভালো কাজ কর ... মন দিয়ে কাজ কর... সব ভালো হোক ... মাথার স্ক্র গুলো এবারে এটলিস্ট সযত্নে টাইট দে ... আর যেন খুলে না পরে.... আর যেখানে আছিস ওখানেই থাক .... কোনো দরকার নেই ফেরার....'।
পালটা জবাবে মিশমি লেখেন, ‘অন পয়েন্ট কথা তুমিই বললে দাদাভাই।’ সঙ্গে দমফাটা হাসির ইমোজি। বাংলা টেলিভিশন থেকে আপতত দূরে মিশমি। হিন্দি মাধ্যমে কাজ করছেন জমিয়ে। আপাতত দঙ্গল টিভিতে বড় ঘরকি ছোটি বহু ধারাবাহিকে দেখা মিলছে মিশমির।
মিশমির সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন রটায় অতীতে বিরক্ত হয়েছিলেন রণজয়। জানিয়েছিলেন,'কেন মানুষ আমাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে, আমি সত্যিই জানি না। মিশমির সঙ্গে আমার সম্পর্কের রটনা দেখে খুবই অস্বস্তি হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, এটা কী এবং কেন রটেছে। মিশমি আমার সঙ্গে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ সিরিয়ালে বোনের চরিত্রে অভিনয় করছে। সৌরভ-দর্শনার বিয়েতে গিয়েই জানতে পারি যে, আমাদের দু’জনকেই ওরা ডেকেছে। আমাদের একসঙ্গে দেখে এতকিছু রটে গেল, মাই গড। ও আমার বোন ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।'
