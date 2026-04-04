Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আমার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা...', কোন নেশায় আসক্ত রণজয়? খোলসা করলেন নিজেই

    প্রতিটি মানুষই জীবনে নেশায় আসক্ত। কেউ ভালোবাসার নেশায়, কেউ টাকার নেশায় কেউ আবার কাজের নেশায়। এমনই এক নেশায় আসক্ত টেলি দুনিয়ার বিখ্যাত অভিনেতার রণজয় বিষ্ণু। তিনি এমনই নেশায় আসক্ত যে মাঝরাত হলেও সেই প্রিয় জিনিসটি তার চাই।

    Apr 4, 2026, 16:23:23 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রতিটি মানুষই জীবনে নেশায় আসক্ত। কেউ ভালোবাসার নেশায়, কেউ টাকার নেশায় কেউ আবার কাজের নেশায়। এমনই এক নেশায় আসক্ত টেলি দুনিয়ার বিখ্যাত অভিনেতার রণজয় বিষ্ণু। তিনি এমনই নেশায় আসক্ত যে মাঝরাত হলেও সেই প্রিয় জিনিসটি তার চাই।

    কীসের নেশায় আসক্ত রণজয়?

    খুব শীঘ্রই স্টার জলসায় মুক্তি পেতে চলেছে ‘প্রতিজ্ঞা’। এই ধারাবাহিকে অভিকা মালাকারের সঙ্গে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন অভিনেতা। আগামী ৭ এপ্রিল থেকে রাত ৯:৩০ মিনিট থেকে সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিকটি।

    ধারাবাহিক শুরু হওয়ার আগে নিউজ ১৮ বাংলার মুখোমুখি হয়ে রণজয় জানান তাঁর আসক্তির কথা। সিগারেট অথবা মদ নয়, অভিনেতা আইসক্রিম খেতে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসেন। শুধু ভালোবাসেন তা নয়, প্রতিদিন আইসক্রিম তাঁকে খেতেই হবে। যত রাত করেই তিনি বাড়ি আসুন না কেন, অর্ডার দিয়ে হলেও তিনি অনিয়ে নেন। রাতে আইসক্রিম না খেয়ে ঘুমাতে যান না।

    প্রত্যেকদিন আইসক্রিম খেয়েও এত ফিট! প্রশ্ন উঠতেই অভিনেতা বলেন, ‘আমি খেতে ভীষণ ভালোবাসি। বিশেষ করে আইসক্রিম খেতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি প্রত্যেকদিন জিম করি, কাজে যাই, নিয়মিত খেলাধুলা করি। কিন্তু এগারোটা বাজুক বা বারোটা, রাতে এসে আমার আইসক্রিম চাই। যেহেতু অন্য কোনও নেশা আমার নেই, কিন্তু আইসক্রিমের প্রতি আমার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা আছে।’

    উল্লেখ্য,খুব সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছিল রণজয় বিষ্ণু অভিনীত নতুন ধারাবাহিক ‘প্রতিজ্ঞা’-র প্রথম ঝলক। এই ধারাবাহিকে বিখ্যাত ব্যারিস্টার অভিমন্যু শংকর রায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা। শোনা গিয়েছে কালারসের একটি হিন্দি ধারাবাহিক 'ব্যারিস্টার বাবু'র নাকি রিমেক হতে চলেছে এই সিরিয়াল। এই ধারাবাহিকটি প্রযোজনা করবেন রাজ চক্রবর্তী।

    Home/Entertainment/'আমার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা...', কোন নেশায় আসক্ত রণজয়? খোলসা করলেন নিজেই
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes