Guess the actor: প্রেম ভেঙেছে বারবার,এই খুদে টলিপাড়ার ‘লেডিজ ম্যান’! নতুন বছরেই নাকি বিয়ে, চিনলেন?

Guess the actor: প্রেম ভেঙেছে বারবার,এই খুদে টলিপাড়ার ‘লেডিজ ম্যান’! নতুন বছরেই নাকি বিয়ে, চিনলেন?
টলিপাড়ায় একাধিক নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেছে এই খুদে। এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সঙ্গে বছর খানেক আগে লিভ ইনেও থেকেছেন। বর্তমানে বয়সে ছোট এক প্রাক্তন কো-স্টারের সঙ্গে তাঁর বিয়ের জল্পনা তুঙ্গে।
শৈশবের দুটো ছবি। কত বয়স হবে? প্রথমটায় বছর তিনেক। ডানদিকের ছবিটা আর একটু বড় বয়সের। এই একরত্তি বালক এখন বাংলা টেলিভিশনের হার্টথ্রব নায়ক। সিরিয়ালেই শুধু নয়, সিনেমাতেও সামনতালে কাজ করেন। চিনতে পারছেন খুদেকে? সম্প্রতি তাঁর বিয়ে নিয়ে আলোচনা টলিপাড়ার টক অফ দ্য় টাউন।
আসলে এই খুদের ব্য়ক্তিগত জীবন বরাবরই থেকেছে আলোচনায়। টলিপাড়ার একাধিক নায়িকার সঙ্গে একটা সময় প্রেম সম্পর্ক ছিল। বছর খানেক আগেই তাঁর এক সঙ্গিনী বিয়ে করেন টলিপাড়ার এক নামী গায়ককে। বিয়ের পর প্রাক্তনের নামে বিস্ফোরক বয়ান দেন অভিনেত্রী। এই খুদের অবশ্য় প্রাক্তন প্রেমিকার সংখ্য়া অগুণতি। এই কারণেই তো তিনি ‘লেডিজম্যান’। মাস কয়েক আগেই তাঁর সিরিয়াল হয়েছে। নতুন কাজে ফেরার রটনা ছড়াতেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। তবে তিনি সাফ জানান, সবটাই রটনা। এ বার আন্দাজ করতে পারছেন নিশ্চয়ই, কে ইনি? রণজয় বিষ্ণুর কথাই বলা হচ্ছে।
প্রতি দিন সমাজমাধ্যমের পাতায় নানা ধরনের ছবি পোস্ট করেন নায়ক। এ দিন পোস্ট করেছিলেন তাঁর ছোটবেলার ছবি। বোনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুজনের ছোটবেলার বেশকিছু ছবি শেয়ার করে নেন রণজয়। আদরের রিকুর জন্য খোলা চিঠিও লেখেন।
রণজয়ের বোন আদ্রা এই জন্মদিনে অভিনেতার পাশে নেই। তাই ফেসবুকে মনের কথা জানালেন রণজয়। তিনি লেখেন, ‘এই পৃথিবীতে খুব কম সম্পর্ক হয় যেগুলো সত্যিই কোথাও একটা গিয়ে , সমস্ত দেনা পাওনা চাহিদা , পাওয়া না পাওয়া অভিযোগ অশান্তির ঊর্ধ্বে।। আমার বোনের ,আমার প্রতি অধিকার, আমার প্রতি ওর ভালোবাসা , সম্মান শিক্ষণীয় এবং ঈর্ষণীয় বটে। খুব কম লোক আমার জীবনে এসেছে বা থেকেছে বা চিরকালীন .... যাদের ক্ষেত্রে আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি যে , ঠিক সময় হলে আমার পাশে এসে হাতটা ধরে নেবে। আমার খুব সৌভাগ্য সেরকম একটা মানুষকে আমি বোন হিসেবে পেয়েছি। আমার চোখে দেখা কিছু অসম্ভব সৎ ভালো নিষ্ঠাবান মানুষ এর মধ্যে সবচেয়ে উপরের তালিকায় তোকে সব সময় রাখি। তোর জীবন দেখলে এখনো আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। অঞ্জন চৌধুরীর কোন নেতিবাচক সিনেমা দেখছি... কিন্তু শুধু শিক্ষনীয় বটে। আসলে বললে তো অনেক কথা বলা হয় সে বলার কোন শেষ হয় না’।
শুধু প্রেমিকা নয়, কাছের অন্য মানুষদেরও ভালোবাসার কথা সর্বদা বলা উচিত, বিশ্বাসী রণজয়। তিনি লেখেন, 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ,ছোটবেলা থেকেই ...বিশেষ করে ৯০ এর দশকের জন্ম যাদের... আমাদের না কেউ শেখায়নি যে নিজেদের বাড়ির লোকজনদেরকেও কখনো বলতে হয় তারা আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদেরকে আমরা কতটা ভালোবাসি ... ওই সিনেমা দেখে শুধুমাত্র আমরা এতোটুকুই শিখেছি যে কেবলমাত্র গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড হলে তাদেরকেই বোঝানো উচিত আমরা তাদেরকে কতটা ভালোবাসি আর কাউকে বলার প্রয়োজন নেই তারা নাকি এমনি এমনি বুঝে যাবে। হ্যাঁ, হয়তো ঠিক তারা এমনি এমনি বুঝে যায় কিন্তু তারপরে গিয়েও এখন দাঁড়িয়ে মনে হয় একবার অল্প করে বললেও ক্ষতি কি নিজেদেরই তো মানুষ। আর কথা বাড়াবো না। ভালো থাক।
যেহেতু তুই এইবারে জন্মদিনে কলকাতায় নেই তাই পুরনো কিছু অ্যালবামের ছবি এআই দিয়ে রিট্রিভ করতে পেরেছি ভালো রেজেলিউশনে সেটাই উপহার দিলাম।'
কোন গোপনে মন ভেসেছে শেষ হওয়ার পর ছোটপর্দায় নতুন কাজের অপেক্ষায় রণজয়। মাঝে রটেছিল চিরদিনই তুমি যে আমার ধারবাহিকে জীতুকে রিপ্লেস করবেন অভিনেতা, তিনি সেই দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। জোর চর্চা ২০২৬-এ শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে বিয়েটা সেরে নেবেন রণজয়। গোপনে সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, তবে প্রকাশ্যে এই নিয়ে মুখ খুলতে না-রাজ তিনি।