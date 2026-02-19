Edit Profile
    Ranojoy-Shyamoupti: ‘আমার উমার…’! বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ কেমন ছিল শ্যামৌপ্তির, ভিডিও দিল রণজয়

    প্রেমদিবসেই পূর্ণতা পায় টলিপাড়ার এই প্রেমের গল্প। গাঁটছড়া বাঁধেন রণজয় বিষ্ণু আর শ্যামৌপ্তি মুদলি। গুড্ডি ধারাবাহিকে কাজের সময় একে-অপরের প্রেমে পড়েন। রিল লাইফের ভালোবাসা, গড়ায় রিয়েল লাইফেও।

    Published on: Feb 19, 2026 5:37 PM IST
    By Tulika Samadder
    ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেম দিবসের দিন সাত পাকে বাঁধা পড়েন রণজয় বিষ্ণু আর শ্যামৌপ্তি মুদলি। তাঁদের বিয়ের হ্যাংওভার এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি নেটপাড়া। এমনকী, সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই চোখে আসছে বিয়ে থেকে বউভাত, আইবুড়ো ভাত-সহ একাধিক মিষ্টি, ভালোবাসা-ভরা মুহূর্ত। আর এবার শ্যামৌপ্তির গৃহপ্রবেশের ভিডিয়ো শেয়ার করে নিলেন রণজয়। সঙ্গে নিজের পরিবারের সদস্যদের ছবিও।

    শ্যামৌপ্তি ও রণজয়।
    শ্যামৌপ্তি ও রণজয়।

    একাধিক ছবি আর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন রণজয় সোশ্যাল মিডিয়াতে। প্রথমেই ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যাচ্ছে আলতা রাঙা পায়ে রণজয়ের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হচ্ছে অভিনেত্রীর।

    শ্যামৌপ্তির গায়ে বিয়ের শাড়ি। কাঁসার থালায় দুধ আর আলতা। সঙ্গে গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি। আলতার থালায় পা চুবিয়ে, গৃহলক্ষ্মীর প্রবেশ বিষ্ণু পরিবারে। লাল পাড়ের একটা সাদা শাড়ি বেছানো মেঝেতে। তার উপর দিয়েই হাঁটছেন শ্যামৌপ্তি। সঙ্গে কোলে রয়েছে কলসি, আর বিয়ের জোড়। বর ও বউকে আশীর্বাদ করার জন্য পাশাপাশি রাখা হয়েছে আসন। আলতা পায়ে হেঁটে তার পাশে গিয়েই দাঁড়ালেন শ্যামৌপ্তি।

    আরও পড়ুন: সুইমিং পুলে জড়াজড়ি, খালি গা, পিঠে ট্যাটু! মাহিকার জন্মদিনে উষ্ণ প্রেমের মুহূর্ত ভাগ হার্দিকের

    আর এই ভিডিয়োর সঙ্গে বিয়ের একাধিক মুহূর্তের ছবি। কোনোটা বিয়ে, কোনোটা আবার গায়ে হলুদ আবার কোনোটা ঘরোয়া বউভাতের সময় তোলা। পোস্টের ক্যাপশনে রণজয় লিখেছেন, ‘আমার 'উমা'র গৃহপ্রবেশ... সঙ্গে আমার পরিবার। যদিও এই পরিবারের আকার দেখে এটিকে একটি আলাদা জেলা ঘোষণা করা উচিৎ।’

    সঙ্গে এই পোস্টেই রণজয় আরও জানালেন যে, ছবিগুলি পরিবারেরই নানা সদস্যের থেকে সংগ্রহ করেছেন। তবে বউয়ের গৃহপ্রবেশের ভিডিয়োটি নিয়েছেন তিনিই। রণজয়ের কথায়, ‘শুধু আমার উমা-র গৃহপ্রবেশের ভিডিও আমার নেওয়া। কারণ এই কাজের জন্য আমিই সেরা।’

    আরও পড়ুন: এবারও টিআরপিতে পরশুরাম ফ্লপ! বিদ্যাই সর্বেসর্বা, পরিণীতা কত নম্বরে? সেরা পাঁচে জায়গা হল তারে ধরি ধরি-র?

    অভিনয়ে পা রাখার পর থেকে, একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়ায় রণজয়ের। সোহিনী সরকারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর, তাঁর জীবনে প্রবেশ শ্যামৌপ্তির। আর গুড্ডি ধারাবাহিকের অনস্ক্রিন বউকে, বাস্তব জীবনেও বানালেন জীবনসঙ্গী। বিয়ের প্রতিটা মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করেছেন রণজয়। নেচে মাতিয়ে রেখেছিলেন গায়ে হলুদ থেকে বিয়ে। বরং, বরের কাণ্ডে বেশ লাজুকই ছিলেন শ্যামৌপ্তি। এমনকী, হাঁটু গেড়ে বসে সিঁদুর দানের পর, বউকে প্রপোজও করেন।

