Ranojoy-Shyamoupti: ‘বিয়ে করব তোমাকে…’, বাকি ১৩ দিন! রণজয়ের কোলে চড়ে হবু বউ শ্য়ামৌপ্তি, কে ১ম বিয়ের প্রস্তাব দেয়?

Ranojoy-Shyamoupti: ‘বিয়ে করব তোমাকে…’, বাকি ১৩ দিন! রণজয়ের কোলে চড়ে হবু বউ শ্য়ামৌপ্তি, কে ১ম বিয়ের প্রস্তাব দেয়?
Ranojoy-Shyamoupti: গুড্ডির সেটে শুরু এই প্রেমের গল্প। মধুমাসে চারহাত এক হবে রণজয়-শ্য়ামৌপ্তির। বাকি আর মাত্র ১৩ দিন।
ক্যালেন্ডারের পাতায় দিন গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। হাতে আর মাত্র ১৩ দিন। তারপরেই চার হাত এক হবে টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় জুটি রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলির। বিয়ের ঠিক আগে আগে নিজেদের প্রেমের এক টুকরো মিষ্টি মুহূর্ত সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। যেখানে ধরা পড়ল তাঁদের সম্পর্কের বিবর্তন— কখনও সাদাকালো, তো কখনও রঙিন পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাঁদের ভালোবাসার রং।
ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ওই রিলে দেখা যাচ্ছে, রণজয়ের সঙ্গে কাটানো শ্য়ামৌপ্তির প্রেমের মুহূর্তের কোলাজ। ভিডিওর সবথেকে বড় চমক হলো শ্যামৌপ্তির সেই ‘প্রপোজাল’। যেখানে রণজয়কে অত্যন্ত রোমান্টিক এবং মিষ্টি কায়দায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে দেখা গিয়েছে নায়িকাকে। রণজয় আগেই বলেছেন, ‘আমি চাই ষাটের দশকে যেমন বিয়ে হতো, তেমন বিয়ে করতে’। নায়কের সেই ইচ্ছেই যেন পূর্ণতা পেল এই রিলে। সাদাকালো ভিডিয়োয় নায়িকাকে বিএ পাশ করে এমএ পড়ার কথা বলতেই সে বলে বসে, ‘এবার আমি বিয়ে করব’। পাত্রটি কে? জানতে চাইলেই উত্তর মেলেতিনি সদর্পে ঘোষণা করেছেন, ‘বিয়ে করব তোমাকে, তোমাকে, তোমাকে…’। তাঁদের রসায়ন দেখে নেটিজেনদের মন্তব্য, ‘এ যেন বাস্তবের রূপকথা।’ ভিডিওর ক্যাপশনে ১৩ দিনের সেই অধীর অপেক্ষার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন রণজয়।
ভিডিওটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে একদিকে রয়েছে তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা এবং অন্য দিকে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। কখনও দেখা যাচ্ছে তাঁরা একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আবার কখনও খুনসুটিতে মেতেছেন। ভক্তদের মতে, রণজয়-শ্যামৌপ্তির এই ‘সাদাকালো’ ও ‘রঙিন’ পৃথিবীর মেলবন্ধনই তাঁদের সম্পর্কের মূল শক্তি। রঙিন পৃথিবীতে শাড়ি ছেড়ে সাদা টপ আর শর্টসে নায়িকা। কখনও রণজয়ের কাঁধে তো কখনও কোলে চড়ে ঘুরতে দেখা গেল শ্য়ামৌপ্তিকে।
বিয়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে: শোনা যাচ্ছে, বিয়ের প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। পোশাক নির্বাচন থেকে শুরু করে মেনু কার্ড— সব কিছুতেই থাকছে নতুনত্বের ছোঁয়া। গুড্ডি সিরিয়ালের সেটে শুরু হয়েছিল এই প্রেমের গল্প, অবশেষে তা পূর্ণতা পাচ্ছে। বিশেষ করে রণজয়ের আগের সম্পর্কগুলোর টানাপোড়েন পেরিয়ে শ্যামৌপ্তির সঙ্গে এই থিতু হওয়াকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন সকলে। দুজনের বয়সের ফারাকও বাধা হয়নি এই প্রেমের সম্পর্কে।
আপাতত ১৩ দিনের এই ব্যবধান যেন কাটতেই চাইছে না ভক্তদের। সবাই এখন অপেক্ষা করছেন সেই বিশেষ দিনের, যখন লাল বেনারসিতে শ্যামৌপ্তি আর টোপর মাথায় রণজয় ধরা দেবেন বিয়ের পিঁড়িতে।