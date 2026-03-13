'পালিয়ে যাওয়াটা বন্ধ কর...', জন্মদিনে অম্বরীশকে কোন বিশেষ বার্তা দিলেন রণজয়?
একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং হাসিখুশি ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দায় এমন কি ওটিটি প্লাটফর্মেও তিনি সমানভাবে নিজের জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছেন। নেতিবাচক হোক অথবা নেতিবাচক, সব ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শী।
পারিবারিক সূত্রেই এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বহু বছরের সম্পর্ক অম্বরীশের। দীর্ঘ বহুবছর কাজ করার সুবাদে পরিচিতি হয়েছে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে, যাদের মধ্যে কিছু জনের সঙ্গে হয়েছে বিশেষ সখ্যতা। তেমনই একজন বিশেষ বন্ধু হলেন রণজয় বিষ্ণু। অম্বরীশের জন্মদিনে মজার ছলে নিজের ভালোবাসা জানালেন অভিনেতা।
রনজয় বেশ কয়েকটি ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করেছেন যেখানে সিরিয়ালের দৃশ্যের পাশাপাশি নেপথ্যের দৃশ্যও তিনি তুলে ধরেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অম্বরীশ অভিনয়ের পাশাপাশি যে গানেও সমান পারদর্শী সেটাও বোঝা যায় এই পোস্ট দেখলেই। একটি ছবিতে তথাগতের সঙ্গেও দেখতে পাওয়া যায় অভিনেতাকে।
তবে ছবি এবং ভিডিওর পাশাপাশি নজর কেড়েছে রণজয় পোস্টে যে লেখা লিখেছেন সেটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা লিখেছেন,' শুভ জন্মদিন ভাই। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং আলিঙ্গন। তুই অনেক ভাল থাক, সুস্থ থাক, আরো অনেক ভালো ভালো কাজ কর। আর তুই জানিস যে যখনই তোর কোন ভালো কাজ দেখি কতটা খুশি হই। খুব ভালোবাসি তোকে।'
রণজয় আরও লেখেন, ‘দেখতে দেখতে বন্ধুত্ত্বের বারোটা বছর কেটে গেল। তোর শিল্পী সত্তার তলোয়ারের আরও বেশি করে শান ধরুক। তোর সুমধুর গলায় সরস্বতী বিরাজমান থাকুক আজীবন, আর এবার আসল কথায় আসি। অনেকদিন হলো, অনেকগুলো বছর হল এবার জন্মদিনের খাওয়াটা খাওয়া। জন্মদিনের পরেই পালিয়ে যাওয়াটা বন্ধ কর। বন্ধুদেরকে খাওয়া। লাভ ইউ।’
একমাত্র বন্ধুই পারে হয়তো বন্ধুকে এমন ভাবে ভালোবাসা জানাতে। বহুদিনের বন্ধু তথা সহকর্মীকে এই ভাবেই জন্মদিনের বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন রণজয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, কিছুদিন আগেই সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন রণজয়, যেখানে বন্ধু অম্বরীশ সবসময় থেকেছেন বন্ধুর পাশে।
