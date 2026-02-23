Ranojoy-Shyamoupti: শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিয়েতে নেচে ‘হাভাতে’ কটাক্ষ! ‘সবটা ফুৎকারে উড়িয়ে…’, কটাক্ষে জবাব রণজয়ের

Ranojoy-Shyamoupti: শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিয়েতে নেচে ‘হাভাতে’ কটাক্ষ! ‘সবটা ফুৎকারে উড়িয়ে…’, কটাক্ষে জবাব রণজয়ের
Ranojoy-Shyamoupti Wedding: নিজের বিয়েতে নাচ করে কটাক্ষের মুখে পড়েন রণজয় বিষ্ণু। এবার ফের একবার শ্যামৌপ্তির সঙ্গে ভিডিয়ো পোস্ট করে দিলেন কটাক্ষে জবাব।
১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেম দিবসের দিন ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন রণজয় বিষ্ণু ও শ্য়ামৌপ্তি মুদলি। তাঁদের বিয়ের ফোটো-ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে। যাতে ভরে ভরে ভালোবাসা জানিয়েছিলেন নেটিজেনরা। এমনকী, রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়েতে চুটিয়ে উপভোগ করেন তাঁর ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীরাও। তবে কটাক্ষও কম হয় না। নিজের বিয়েতে নাচ করার জন্য, কিছু কটাক্ষ ভরা মন্তব্য আসে নেটিজেনদের তরফে। এমনকী, রণজয়কে কটাক্ষ করেন তাঁর ইন্ডাস্ট্রি সহকর্মী ঋ ওরফে ঋতুপর্ণা সেন।
তবে এবার সব কটাক্ষেরই জবাব দিলেন রণজয়। বিয়ের একটা ভিডিয়ো, সঙ্গে ক্যাপশন, ট্রোলের মুখ করলেন বন্ধ। ভিডিয়োটি রণজয় আর শ্যামৌপ্তির গায়ে হলুদের। দুজনকেই দেখা গেল চুটিয়ে নাচতে। একেবারে ফুল-হলুদে মাখামাখি। আর এই পোস্টের ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, ‘গন্তব্যে পৌঁছানোর রাস্তায় নেগেটিভিটি, টক্সিসিটি বারবার তোমার এবং তোমার আনন্দের রাস্তা আটকানোর অন্তিম প্রচেষ্টাটুকু করে যাবে এবং করবে। সবটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে বন্ধুগন লে নাচো…’।
আরও পড়ুন: রণবীরের বিপরীতে এবার ইমরান, ‘ধুরন্ধর ২’-এ ‘বড় সাহেব’ হয়ে পর্দায় কাঁপাবেন?
রণজয়কে নিয়ে ঠিক কী পোস্ট করেছিলেন ঋ?
রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ের পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় কারও নাম না নিয়ে লেখেন, ‘যাকে বিয়ে করব, সেই যদি বিয়ের দিন সারাক্ষণ হাভাতের মতো নেচে যায়! তাহলে কোথাও গণ্ডগোল আছে।’ সেই পোস্টে কারও নাম না থাকলেও, দুইয়ে দুইয়ে চার করতে দেরি হয়নি নেটপাড়ার।
আরও পড়ুন: ‘ভুল প্রমাণ হলে সিনেমা তৈরি ছেড়ে দেব…’! চ্যালেঞ্জ দিলেন কেরালা স্টোরি ২ পরিচালক
রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে
রণজয় আর শ্যামৌপ্তির সম্পর্ক শুরু গুড্ডি ধারাবাহিকে কাজ করার সময় থেকে। যদিও সেই সময় সোহিনী সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন অভিনেতা। আর তা ভাঙে আচমকাই। খবর, এরপরই রণজয়ের ভাঙা মন জোড়া লাগান শ্যামৌপ্তি। তারপর কিছুদিন প্রেম নিয়ে প্রশ্ন এলেই অস্বীকার, আর তারপর সম্পর্কে সিলমোহর।
খাঁটি বাঙালি মতে বিয়ে করেন রণজয় ও শ্যামৌপ্তি। কামাক্ষার পণ্ডিত তাঁদের চার হাত এক করেন। বিয়ে আর রিসেপশন দুটোই একইদিনে রেখেছিলেন। আর সকালে হয়েছিল গায়ে হলুদ। এরপর অবশ্য ঘরোয়া বউভাত, ভাত কাপড়ের আয়োজন হয়।
রণজয় আর শ্যামৌপ্তির বিয়ের খাবারও ছিল জিভে জল আনা। ভাত থেকে পোলাও, ভেটকি থেকে মটন, কী ছিল না অতিথিদের অভ্যার্থনায়।হাজির হয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে টেলিপাড়ার ছোট-বড় অনেক মুখই।