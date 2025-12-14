Edit Profile
    দ্বিতীয় শনিবারে সর্বোচ্চ আয় করল 'ধুরন্ধর'! কত কোটি ঘরে তুলল রণবীর-অক্ষয়ের ছবি?

    বলিউড ছবি 'ধুরন্ধর' বর্তমানে বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করছে। বছরের শেষ মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত রণবীর সিংয়ের ছবিটি কেবল দুর্দান্ত আয়ই নয়, দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় শনিবারে কত আয় করল ছবি? জানা গিয়েছে এটি বক্স অফিসে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। দ্বিতীয় শনিবারে, ছবিটি সর্বোচ্চ আয় করেছে।

    Published on: Dec 14, 2025 9:45 AM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড ছবি 'ধুরন্ধর' বর্তমানে বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করছে। বছরের শেষ মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত রণবীর সিংয়ের ছবিটি কেবল দুর্দান্ত আয়ই নয়, দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ছবির গল্প এবং সকলের অভিনয়ও প্রশংসা পাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় শনিবারে কত আয় করল ছবি? জানা গিয়েছে এটি বক্স অফিসে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। দ্বিতীয় শনিবারে, ছবিটি সর্বোচ্চ আয় করেছে।

    দ্বিতীয় শনিবারে সর্বোচ্চ আয় করল 'ধুরন্ধর'! কত কোটি ঘরে তুলল রণবীর-অক্ষয়ের ছবি?
    দ্বিতীয় শনিবারে সর্বোচ্চ আয় করল 'ধুরন্ধর'! কত কোটি ঘরে তুলল রণবীর-অক্ষয়ের ছবি?

    ৫ ডিসেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধুরন্ধর' ছবিটি দ্বিতীয় শনিবারে সর্বোচ্চ আয় করেছে। পরিসংখ্যানের কথা বলতে গেলে, এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত ছবিটি ৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটির প্রথম আয় ছিল ২৮ কোটি টাকা। প্রথম সপ্তাহেই ছবিটি ২০৭.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। দ্বিতীয় শুক্রবার এটি ৩২.৫ কোটি টাকা আয় করে এবং দ্বিতীয় শনিবার এটা ৪৪.৬ কোটি টাকা আয় করেছে। এখনও পর্যন্ত মোট আয় ২৮৩.৮১ কোটি টাকা। প্রতিবেদন অনুসারে, দ্বিতীয় রবিবার অর্থাৎ আগামীকাল এই ছবিটি ৫০ কোটি টাকা ছুঁতে পারে। যদি এটা বাস্তবে হয়, তবে দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই ছবিটি ৩০০ কোটি টাকা অতিক্রম করবে।

    ‘ধুরন্ধর’ সত্য ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে জানা গিয়েছে। অক্ষয় খান্নার চরিত্র ‘রেহমান ডাকাত’ এখন ভাইরাল। ছবিতে তাঁর অভিনয় ইতিমধ্যেই প্রশংসার ঝড় উঠেছে। রণবীর সিংয়ের কাজও প্রশংসিত হয়েছে। অর্জুন রামপাল এবং সঞ্জয় দত্তও দুর্দান্ত কাজ করেছেন। ছবিটিতে সংসদ বিস্ফোরণ, মুম্বই তাজ হোটেল আক্রমণ এবং বিমান ছিনতাইয়ের মতো ঘটনাগুলি দেখানো হয়েছে। ধারণা করা হয়েছিল যে ছবিটি মেজর মোহিত শর্মা জীবনী থেকে অনুপ্রাণিত, তবে পরিচালক আদিত্য ধর তা নয় বলে জানান।

