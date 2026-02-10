Edit Profile
    Ranveer-Deepika: রণবীর সিংকে খুনের হুমকি,বাড়িতে ৬ সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন! দীপবীরের কাণ্ডে ক্ষুব্ধ আবাসন কর্তৃপক্ষ

    রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোনের মুম্বইয়ের বাসভবনে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন নিয়ে এবার দানা বাঁধল নতুন বিতর্ক। একদিকে প্রাণনাশের হুমকি, অন্যদিকে আবাসন কমিটির ঘোর আপত্তি— সব মিলিয়ে ‘দীপবীর’ ফের সংবাদ শিরোনামে।

    Published on: Feb 10, 2026 8:47 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    রিল লাইফের থ্রিলার এবার রিয়েল লাইফে! কোটি কোটি টাকা তোলা চেয়ে হোয়াটসঅ্যাপে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে অভিনেতা রণবীর সিংকে। আর সেই ভয়েই মুম্বইয়ের বাসভবনে একঝাঁক সশস্ত্র দেহরক্ষী মোতায়েন করেছেন রণবীর ও দীপিকা পাড়ুকোন। কিন্তু নিরাপত্তার এই কড়াকড়ি ঘিরেই এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তাঁদের আবাসন চত্বর। আরও পড়ুন-‘সুগার ড্যাডি’ কটাক্ষকে বুড়ো আঙুল, বিদেশি বরের সঙ্গে মিষ্টি ছবি দিলেন তনুশ্রী, বয়সের ফারাক কত?

    রণবীর সিংকে খুনের হুমকি,বাড়িতে ৬ সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন! ক্ষুব্ধ আবাসন কর্তৃপক্ষ (PTI)
    হোয়াটসঅ্যাপে তোলাবাজির হুমকি

    মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি রণবীর সিংয়ের ফোনে একটি ভয়েস নোট আসে। সেখানে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি কয়েক কোটি টাকা দাবি করা হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসেছে দাদর থানা। রণবীর-দীপিকার বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয়েছে উর্দিধারী পুলিশ। তবে পুলিশের ভরসায় বসে না থেকে দম্পতি নিজেরাই ছয়জন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছেন। হালে সলমন খান থেকে শুরু করে রোহিত শেট্টিকে নিশানা করেছে বিষ্ণোই গ্যাং। ছাড় পাননি কপিল শর্মাও। এবার কি রোহিত শেট্টির সিম্বাকেও টার্গেট করছে বিষ্ণোই গ্যাং? জবাব অধরা।

    আবাসনে আগ্নেয়াস্ত্র! চটেছেন প্রতিবেশীরা

    আবাসন কমিটির (Society Managing Committee) দাবি, তাঁদের অনুমতি ছাড়াই এই সশস্ত্র রক্ষীদের রাখা হয়েছে। পুলিশকে লেখা একটি চিঠিতে কমিটি জানিয়েছে, রণবীরের দেহরক্ষীরা খোলা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আবাসনের লবি, জিম এবং শিশুদের খেলার জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে অন্যান্য বাসিন্দাদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তাঁরা আতঙ্কিত বোধ করছেন। কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করেছেন আতঙ্কিত দীপবীর। দম্পতিকে এই রক্ষী মোতায়েনের অনুমতি কে দিল, তা নিয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে আবাসন কর্তৃপক্ষ।

    কেন এই প্রবল আতঙ্ক?

    ২০২৪ সালে কন্যাসন্তান ‘দুয়া’-র জন্মের পর থেকেই দীপিকা নিজের পরিবারকে নিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তার ওপর রণবীরের সাম্প্রতিক ছবি ‘ধুরন্ধর’ আলোচনার কেন্দ্রে। এই ছবিতে পাকিস্তানে অনুপ্রবেশকারী এক ভারতীয় গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন— তাই কি কারুর কুনজরে পড়লেন নায়ক? যদিও পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং ভয়েস নোটটির উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে। গোটা ঘটনা নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি রণবীর-দীপিকা। তবে মেয়ে দুয়ার নিরাপত্তা বেশি করে ভাবাচ্ছে তারকা দম্পতিকে।

    আগামীতে নজর

    রণবীরের এই অ্যাকশন থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’-এর দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ১৯শে মার্চ। অন্যদিকে দীপিকাকে এর পর দেখা যাবে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ ছবিতে। তবে আপাতত পর্দার অ্যাকশন ছেড়ে বাস্তবের এই নিরাপত্তা বিতর্ক সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছেন বলিউডের এই তারকা দম্পতি।

