Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পিছনে ফেললেন শাহরুখ-ঐশ্বর্যকে! IMBD-র শীর্ষ দশের প্রথমেই ধুরন্ধর জুটি সারা-রণবীর

    আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' মুক্তির পর থেকে দেখে মনে হচ্ছে সারা অর্জুন, রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না এবং বাকি অভিনেতারা যে কেউ কথা বলতে পারেন। 

    Published on: Feb 09, 2026 4:40 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত বছরের ডিসেম্বরে আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' মুক্তি পাওয়ার পর মনে হচ্ছে রণবীর সিং, সারা অর্জুন এবং অক্ষয় খান্না-সহ ছবির কাস্টদের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। এর প্রমাণ হল, রিচালক এবং তাঁর অভিনেতারা আইএমডিবির জনপ্রিয় ভারতীয় সেলিব্রিটিদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। তাও আবার চারজনই শীর্ষ ১০-এ।

    আইএমবিডি-র শীর্ষ ১০ তালিকায় রণবীর সিং ও সারা অর্জুন।
    আইএমবিডি-র শীর্ষ ১০ তালিকায় রণবীর সিং ও সারা অর্জুন।

    আইএমডিবিতে এই সপ্তাহের জনপ্রিয় ভারতীয় সেলিব্রিটিদের তালিকায় যথাক্রমে প্রথম দুই স্থানে রয়েছেন সারা এবং রণবীর। জানুয়ারির শুরুতে প্রভাস এবং বিজয়ের মতো তারকাদেরও পরাজিত করে তালিকার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন সারা।

    রণবীর সিং ও সারা অর্জুন
    রণবীর সিং ও সারা অর্জুন

    আদিত্য ধর নিজে রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে। অন্য দিকে অক্ষয় খান্না এই তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছেন। আর মাধবন, যিনি ধুরন্ধরে অভিনয় করেছেন, তিনি এ১৭ নম্বরে, অর্জুন রামপাল ২১ এবং সঞ্জয় দত্ত রয়েছেন ৩৫-এ। রাকেশ বেদী ২৫০ জন সেলিব্রিটির মধ্যে শীর্ষ ১০০-এর মধ্যে ৬৪-তে রয়েছেন। অর্থাৎ এই সপ্তাহে ধুরন্ধর থেকে আটজন ব্যক্তি এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন।

    সানি দেওল বর্ডার ২ মুক্তির পরে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছেন। জোয়া আফরোজ তাসকারি: দ্য স্মাগলারস ওয়েব সিরিজের মুক্তির পর পেয়েছেন চতুর্থ স্থান। ডালডাল-এর মুক্তির সামার তিজোরি রয়েছেন পঞ্চম স্থানে। মরদানি ৩-এর মুক্তির পর, মল্লিকা প্রসাদ নবম স্থানে। শাহরুখ খান এবং ঐশ্বর্য রাই যথাক্রমে অষ্টম ও দশম স্থান পেয়েছেন।

    প্রসঙ্গত, জনপ্রিয় ভারতীয় সেলিব্রিটিদের তালিকাটি কেবল অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএসের জন্য আইএমডিবি অ্যাপে পাওয়া যায়। এটি সাইট পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতি সপ্তাহে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হাইলাইট করে।

    ধুরন্ধর সম্পর্কে

    জিও স্টুডিওস এবং বি 62 স্টুডিওগুলির অধীনে জ্যোতি দেশপান্ডে এবং লোকেশ ধরের সঙ্গে আদিত্য ধর রচিত, সহ-প্রযোজক এবং পরিচালনা করা ধুরন্ধর বাস্তব জীবনের ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার। এটি পাকিস্তানের লিয়ারিতে অবস্থিত অপরাধপ্রবণ অঞ্চল, সেখানকার কর্মকাণ্ড, সেখানে বসবাসকারী গুপ্তচরের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ১৯৯৯ সালে বিমান আইসি ৮১৪ ছিনতাই, ২০০১ সালে ভারতীয় সংসদে হামলা, ২০০৮ সালে হওয়া মুম্বই হামলার সময়কাল এখানে দেখানো হয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলি এবং পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এবং কেবল হিন্দি ভাষায় মুক্তি পাওয়ার পর, ধুরন্ধর বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করেছে। এর দ্বিতীয় পার্টটি ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

    News/Entertainment/পিছনে ফেললেন শাহরুখ-ঐশ্বর্যকে! IMBD-র শীর্ষ দশের প্রথমেই ধুরন্ধর জুটি সারা-রণবীর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes