‘কান্তারা'র মিমিক্রি! দেবীকে ‘পেত্নী বলে অপমান’ রণবীরের, বয়কটের রব উঠতেই চাইলেন ক্ষমা

‘কান্তারা'র মিমিক্রি! দেবীকে ‘পেত্নী বলে অপমান’ রণবীরের, বয়কটের রব উঠতেই চাইলেন ক্ষমা
ঋষভ শেঠির সামনে কান্তারার একটি দৃশ্য নকল করে বিতর্কের মুখে রণবীর। হিন্দু ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ, ক্ষমা চাইলেন বলিউড তারকা।
বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং সম্প্রতি বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসেন ঋষভ শেঠির ছবি কান্তারা: আ লিজেন্ড চ্যাপ্টার-১ এর একটি দৃশ্য নকল করে। গোয়ায় ৫৬ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (আইএফএফআই) সমাপনী অনুষ্ঠানে, ঋষভের উপস্থিতিতে, রণবীর তাঁকে নকল করেন।
রণবীর সিং দক্ষিণ ভারতের এক অঞ্চলের মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন, তাঁদের দেবীকে ‘পেত্নী’ বলে উল্লেখ করে। অনলাইনে তাঁকে নির্মমভাবে ট্রোল করা হয়, অনেকে অভিনেতাকে 'ক্লাউন' বলে কটাক্ষ করেন। নায়কের আসন্ন ছবি ধুরন্ধর বয়টকের ডাকও দেওয়া হয়। এবার ক্ষমা চেয়েছেন রণবীর।
লাগাতার কটাক্ষের রে, রণবীর সিং তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কান্তারা দৃশ্যের অনুকরণ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি লেখেন, ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল ছবিতে ঋষভের অবিশ্বাস্য অভিনয়কে তুলে ধরা। অভিনেতার প্রতি এক অভিনেতার সম্মান। আমি জানি যে সেই নির্দিষ্ট দৃশ্যটি তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে অভিনয় করতে কতটা সময় লাগবে, যার জন্য তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি সর্বদাই আমাদের দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। আমি যদি কারও অনুভূতিতে আঘাত করে থাকি তবে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।’
কান্তরা ছবিতে ঋষভের অভিনয়ের প্রশংসা করেন রণবীর। গোয়া ইভেন্টের একটি ভাইরাল ভিডিওতে, রণবীর বলেছিলেন: 'আমি প্রেক্ষাগৃহে কান্তারা চ্যাপ্টার ১ দেখেছি এবং ঋষভের অসাধারণ অভিনয় ছিল, বিশেষত যখন মহিলা ভূত (চামুণ্ডী দৈব) আপনার শরীরে প্রবেশ করে - সেই শটটি আশ্চর্যজনক ছিল। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পরে, রণবীর এমনকি ঋষভকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং প্রশংসা দেখানোর জন্য, দৃশ্যটি আবার অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ঋষভ হেসে উঠল কিন্তু রণবীরকে থামানোর জন্য আঙুল তুলল।
দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকের টুডু নাড়ু নামের এক স্থানের প্রেক্ষাপটে তৈরি কান্তারা। সেখানার প্রচলিত বিশ্বাস, ভয়-ভক্তি উঠে এসেছে ঋষভ শেট্টির ছবি। টুডু নাডুর মানুষের বিশ্বাস তাঁদের গ্রাম এবং বনজঙ্গল রক্ষা করছে প্রেতাত্মারা। তাই এখানকার মানুষ এই বনজঙ্গল এবং প্রকৃতিকে দেবী জ্ঞানে পুজো করে।
রণবীর সিং বর্তমানে ধুরন্ধরের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত, যা এই শুক্রবার অর্থাৎ ৫ই ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।