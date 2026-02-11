Edit Profile
    'যদি শাহরুখ রাজি হতেন…', ডন ৩-এর জন্য ফারহানকে ৪০ কোটি টাকা দেওয়া এড়াতে রণবীরের পাল্টা অভিযোগ?

    '’ডন ৩'-এর জন্য শাহরুখ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। যদি তিনি হ্যাঁ বলতেন, তাহলে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাকে ছবি থেকে সরিয়ে দেওয়া হত',  ডন ৩-এর জন্য ফারহানকে ৪০ কোটি টাকা দেওয়া এড়াতে রণবীরের পাল্টা অভিযোগ?

    Published on: Feb 11, 2026 8:37 PM IST
    By Sayani Rana
    ফারহান আখতারের স্বপ্নের প্রজেক্ট ‘ডন ৩’। ২০২৩ সালে ছবিটির একটি টিজার মুক্তি পায়। সেখান থেকেই জানা যায় রণবীর সিং ছবিটিতে অভিনয় করেছেন। এবার ‘ধুরন্ধর’ -এর ব্যাপক সাফল্যের পর, শোনা যায় যে রণবীর নাকি ছবিটি থেকে সরে এসেছেন। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে নাকি ফারহান আখতারের কোম্পানি, এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট নায়কের থেকে ৪০ কোটি (৪০০ মিলিয়ন টাকা) ক্ষতিপূরণ দাবি করছে।

    প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে শাহরুখ খানকেও নাকি এবার এই প্রজেক্টে দেখা যেতে পারে। আরও শোনা যাচ্ছে রণবীর নাকি বিষয়টি ফারহান এবং এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের কাছে যুক্তি দিয়ে উত্থাপন করেছেন যে অভিনেতারা ক্রমাগত ইন্ডাস্ট্রিতে আসছেন এবং বেরিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘বৈজু বাওরা’ নিয়ে ও শাহরুখ খানের উদাহরণ টেনে কথা বলেছেন।

    রণবীরের ‘ডন ৩’ থেকে সরে যাওয়ার কারণ হিসেবে সৃজনশীল পার্থক্যকে উল্লেখ করা হচ্ছে। ফারহান আখতার দাবি করেছেন যে, ছবির প্রস্তুতি এবং প্রি-প্রোডাকশনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই ক্ষতি পূরণের জন্য তিনি রণবীরের কাছ থেকে ৪০ কোটি টাকা দাবি করেছেন।

    অন্যদিকে, রণবীর সিং বলেছেন যে এই ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী নন। এই বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে, যেখানে প্রডিউসারস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া উভয় পক্ষের কথা শুনছে। বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, রণবীর জানিয়েছেন যে, তিনি কোনও অর্থ দিতে বাধ্য নন কারণ তিনি কোনও প্রযোজকের কাছ থেকে কোনও অর্থ নেননি।

    ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, ‘রণবীর আমাকে বলেছিলেন যে সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত 'বৈজু বাওরা' নামে একটি ছবিতে তাঁর কাজ করার কথা ছিল। তিনি এক বছর ধরে এই চ্যালেঞ্জিং চরিত্রটির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, বেশ কয়েকটি ছবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সঞ্জয় ‘বৈজু বাওরা’ ছেড়ে রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল অভিনীত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এ কাজ শুরু করেন। রণবীর বলেছিলেন যে, তিনি যে বছরের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার জন্য তাকে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটা তাঁর কাজের প্রকৃতি। ছবির কাজ অনেক সময়ই থেমে যেতে পারে। তাতে কাউকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।'

    রণবীর এই বিষয়ে শাহরুখ খানের গুঞ্জনও তুলে ধরেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, ‘ডন ৩’-এর জন্য শাহরুখ খানের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ করা হচ্ছে। সূত্রটি জানিয়েছে, ‘রণবীর আরও বলেছেন যে ’ডন ৩'-এর জন্য শাহরুখ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। যদি তিনি হ্যাঁ বলতেন, তাহলে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাকে ছবি থেকে সরিয়ে দেওয়া হত। তাই, তিনি মনে করেন প্রযোজকদের ৪০ কোটি টাকা দেওয়া তাঁর দায়িত্ব নয়।'

