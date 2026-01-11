Dhurandhar Box Office Day 37: শনিবার আসতেই ভিড় হলে! ৩৭তম দিনে এসেও ধুরন্ধরের জয়জয়কার, রণবীর সিং-এর ছবির মোট আয় কত হল?

রণবীর সিংয়ের ছবির আয় শনিবার অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি বেশ লম্বা লাফ দিয়েছে। শুক্রবারের চেয়ে অনেকটাই বেশি। সপ্তাহান্তে ধুরন্ধরের আয়ের লাফ প্রমাণ করেছে যে ৩৭ দিন পরেও ছবি নিয়ে উন্মাদনা রয়ে গিয়েছে। মানুষ এখনও সিনেমাটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে আসছে। রণবীর সিংয়ের ছবিটি ভারতে মোট ৭৯৯.৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ৩৭তম দিনে সিনেমাটি কত সংগ্রহ করেছে?
রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ৩৭তম দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত ৬.০৮ কোটি (প্রাথমিক প্রতিবেদন) আয় করেছে। একই সময়ে, ৩৬তম দিনে, ছবিটি ৩.৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। সিনেমাটির ভারতের মোট সংগ্রহ ৭৯৯.৮৩ কোটি টাকা। ৩৭তম দিনে শোগুলির দখল sacnilk.com অনুসারে, ১৫.৩০%। বিকেলের শোগুলির দখল ছিল ৩৭.৫৮%। সন্ধ্যার শোগুলির দখল ছিল ৩৫.৮৫%। নাইট শোতে দখল শূন্য।
ধুরন্ধর ছবিটি প্রথম সপ্তাহে ২০৭.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। ছবিটি দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫৩.২৫ কোটি টাকা, তৃতীয় সপ্তাহে ১৭২ কোটি টাকা, চতুর্থ সপ্তাহে ১০৬.৫ কোটি টাকা এবং পঞ্চম সপ্তাহে ৫১.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে।
আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর'-এর উন্মাদনা শেষ হওয়ার নাম নিচ্ছে না। এখন ভক্তরা অধীর আগ্রহে ছবির পার্ট ২-এর জন্য অপেক্ষা করছেন। ছবিটির দ্বিতীয় অংশ চলতি বছরের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত বক্স অফিসের পরিসংখ্যানের বিবরণ বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং সোর্সের উপর ভিত্তি করে। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরে প্রদত্ত অনুমানের থেকে পৃথক হতে পারে।
