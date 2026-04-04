    Dhurandhar 2 BO Day 16: থামছে না ধুরন্ধর ২ সুনামি! ১০০০ কোটির মাইলস্টোন থেকে আর কত দূরে রণবীর-আদিত্যরা?

    বক্স অফিসের বাপ রণবীর সিং! ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রতিদিনই নয়া রেকর্ড করছে রণবীরের ছবি। ১০০০ কোটির লক্ষ্যমাত্র থেকে আর কত দূর? 

    Apr 4, 2026, 09:10:54 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বক্স অফিসের অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটানো বোধহয় একেই বলে! ১৯ মার্চ মুক্তির পর থেকে রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২’ যে ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেছিল, ১৬তম দিনে এসে তা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছল। আদিত্য ধরের এই স্পাই-থ্রিলারটি এখন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে বিরল এক রেকর্ডের অপেক্ষায়— ভারতের মাটিতে ১০০০ কোটি টাকার নেট কালেকশন। আরও পড়ুন-‘বক্স অফিসের বাপ’ রণবীর সিং! ১৫ দিনে ১০০০ কোটির দরজায় ধুরন্ধর ২, সব রেকর্ড চৌচির

    থামছে না ধুরন্ধর ২ সুনামি! ১০০০ কোটির মাইলস্টোন থেকে আর কত দূরে রণবীর-আদিত্যরা?
    থামছে না ধুরন্ধর ২ সুনামি! ১০০০ কোটির মাইলস্টোন থেকে আর কত দূরে রণবীর-আদিত্যরা?

    বক্স অফিসের অঙ্ক (Sacnilk-এর রিপোর্ট):

    গুড ফ্রাইডে ছুটির দিন, সেই সুবাদে ১৬তম দিনে ছবির আয় হয়েছে ২১.৫৫ কোটি টাকা। যা বৃহস্পতিবারের (১৭.৮০ কোটি) তুলনায় অনেকটাই বেশি।

    মোট ভারত নেট (India Net): ৯৫৯.৩৭ কোটি টাকা।

    বিশ্বব্যাপী গ্রস কালেকশন: ১,১৪৮.৫৮ কোটি টাকা।

    উল্লেখ্য, মুক্তির মাত্র সাত দিনেই বিশ্বজুড়ে ১০০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছিল এই ছবি। এখনও পর্যন্ত ভারতের বক্স অফিসে প্রায় ৯৬০ কোটি টাকার কামাই করেছেন রণবীর-আদিত্যরা। ১০০০ কোটির মাইলস্টোন থেকে আর মাত্র ৪০ কোটি দূরে এই ছবি। যা এই উইকএন্ডেই পকেটে পুরে ফেলবে টিম ধুরন্ধর ২, বিশ্বাস বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের। শনি-রবিতে ছবির আয় বাড়বে, মিলছে ইঙ্গিত।

    ‘হামজা’র নেপথ্য কাহিনি ও তারকা সমাগম:

    ২০২৫-এর ব্লকবাস্টার ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল এটি। প্রথম কিস্তিতে দেখা গিয়েছিল লিরারির বালুচ গ্যাং-এ হামজার অনুপ্রবেশের গল্প। দ্বিতীয় ভাগে পরিচালক দেখিয়েছেন কীভাবে পরিস্থিতির চাপে পড়ে ‘জসকিরত’ থেকে ‘হামজা’য় রূপান্তরিত হলেন রণবীর। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হয়েছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন এবং সঞ্জয় দত্তের মতো তারকারা।

    ঋষভ শেট্টির দরাজ প্রশংসা:

    থালাইভা রজনীর পর এবার ‘কান্তারা’ খ্যাত অভিনেতা ঋষভ শেট্টি সমাজমাধ্যমে এই ছবির ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন: ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ-এর প্রথম দৃশ্য থেকেই আপনি আটকে যাবেন। প্রতিটি ফ্রেম যেন যুদ্ধের দামামা! এটি কেবল একটি সিক্যুয়েল নয়, এটি একটি স্টেটমেন্ট। অসাধারণ গল্প বলা এবং ডিটেইলিং, ভাই আদিত্য ধর!’

    তিনি রণবীর সিং, আর মাধবন এবং অর্জুন রামপালের অভিনয়ের পাশাপাশি ছবির আবহ সঙ্গীত ও সম্পাদনারও প্রশংসা করেছেন।

    দক্ষিণী তারকার ‘না’:

    ছবির কাস্টিং ডিরেক্টর একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, এই ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘রহমান ডাকাত’-এর ভূমিকার জন্য বলিউডের দুজন এবং দক্ষিণের একজন বড় তারকা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

