‘লাইন পে আ জাও…’! ফের বিষ্ণোইয়ের হুমকি রণবীর সিংকে, সঙ্গে এল অভিনেতার স্টাফদেরও ক্ষতি করার হুঁশিয়ারি

‘লাইন পে আ জাও…’! ফের বিষ্ণোইয়ের হুমকি রণবীর সিংকে, সঙ্গে এল অভিনেতার স্টাফদেরও ক্ষতি করার হুঁশিয়ারি
রাজনাথ সিং এবং তাঁর স্ত্রী এবং বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন মুম্বাইয়ের তাদের বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করার কয়েকদিন পরেই এই নতুন হুমকি আসে।
বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংকে শুক্রবার নতুন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এবার বিষ্ণোই গ্যাং হুমকি দিয়েছে যে, যদি তিনি ‘লাইনে না আসেন’, তাহলে তাঁর সব কর্মীর ‘ক্ষতি’ করা হবে। বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত পরিচয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পাঠানো একটি ভয়েস নোট হাতে এসেছে HT-র, সেখানে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘কথা না রাখার শাস্তি কী হবে তোকে বলব’।
ওই ব্যক্তিকে পরিচালক রোহিত শেট্টি এবং পুরো বলিউডকে উল্লেখ করে বলতে শোনা যায়, ‘শুধরে যান। যদি আপনি তা না করেন, তবে দেখবেন আমরা কী করতে পারি’! এই নতুন হুমকিটি রণবীর সিং এবং তাঁর স্ত্রী, বলিউডের তারকা দীপিকা পাড়ুকোন মুম্বইয়ের বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করার কয়েকদিন পরেই আসে।
তাঁদের আবাসন কমপ্লেক্সের একটি আধিকারিকের থেকে পাওয়া চিঠির তথ্য অনুসারে, দম্পতি তাঁদের বাসভবনের বাইরে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করেছেন। ভয়েস নোটে ওই ব্যক্তি রণবীরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তোমার সব কর্মীদেরও আমি চিনি’। তিনি আরও বলেন যে, রণবীরকে সরাসরি কিছু না করলেও, তাঁর কর্মীদের আক্রমণ করবে। এবং তাদের সম্পর্কে তাদের কাছে সব তথ্য রয়েছে।
‘রণবীর সিং, তুমি উপদেশ দিতে খুব ভালোবাসো? মানুষকে বলতে যে তাঁরা যেন একটি আবেদন দায়ের করে বা থানায় রিপোর্ট করে। ঠিক আছে, আর তুমিও তাই করেছ? কোনো সমস্যা নেই। এবার আমার কথা শোনো। তোমার অধীনে যারা কাজ করে – ম্যানেজার, স্টাফ – তাদের সব তথ্য আমাদের কাছে আছে: তারা কোথায় থাকে, কখন অফিসে যায়, কখন বাড়ি ফেরে, তাদের পরিবার কোথায় থাকে। আমাদের কাছে সব তথ্য আছে। আমরা সরাসরি তোমাকে কিছু বলব না – আমরা তাদের আঘাত করা শুরু করব। তখনই তোমার হুঁশ ফিরবে’, বলেন ওই ব্যক্তি।
রণবীর সিং ছাড়াও, এই হুমকিতে রোহিত শেট্টিরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং দু'জনকেই 'লাইন-এ আসতে' বলা হয়েছে। রণবীর সিং ঠিক কী বলেছিলেন তা বিস্তারিত না থাকলেও, ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, কথার খেলাপ না করতে। পরে, পুরো বলিউডকে উল্লেখ করে, ওই ব্যক্তি বলে যে যাদেরকেই ডাকা হোক না কেন, তাদের 'লাইন-এ আসা উচিত' এবং হুমকি দেয় যে যদি তারা তা না করে তবে পরিণতি খারাপ হবে।