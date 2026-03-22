    Ranveer-Deepika: চারদিনে ৫০০ কোটি পার! বরের ধুরন্ধর ২-এর সাফল্য়ে খুশি নন দীপিকা? জলের মতো সাফ সবটা

    রণবীর সিং-এর সাফল্যের দিনে তাঁর পাশে ‘গর্বিত স্ত্রী’ দীপিকা পাড়ুকোন— এই দৃশ্য ভক্তদের কাছে সবসময়ই স্পেশাল। ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’-এর আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর সম্প্রতি মুম্বইয়ের রাস্তায় ক্যামেরাবন্দি হলেন এই পাওয়ার কাপল। রণবীরকে দেখে ভক্তদের উন্মাদনা এবং দীপিকার সেই মিষ্টি হাসি এখন নেটপাড়ার হট টপিক।

    Mar 22, 2026, 21:15:09 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর ২’-এর তান্ডব চলছেই। মাত্র ৪ দিনেই এই ছবি দেশের বক্স অফিসে ৪২০ কোটি টাকার গণ্ডি পার করে ফেলেছে। বিশ্বব্যাপী ছবির আয় ৫০০ কোটি পার। এই বিপুল সাফল্যের মাঝেই গুঞ্জন দানা বেঁধেছিল, বর রণবীর সিং-এর ছবির প্রচারে কেন মুখ খুলছেন না দীপিকা। তবে কি রণবীরের ছবির সাফল্যে খুশি নন দীপু? কিন্তু দীপিকা বুঝিয়ে দিলেন বরের সাফল্যে কতটা উত্তেজিত তিনি। মুম্বইয়ের এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ ডেটে গিয়েছিলেন রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। আর সেখানে রণবীরকে দেখা মাত্রই ভক্তদের যে উন্মাদনা চোখে পড়ল, তা এক কথায় নজিরবিহীন।

    ভক্তদের ‘বব্বর শের’ ও দীপিকার প্রতিক্রিয়া:

    রেস্তোরাঁ থেকে বেরোনোর সময় একদল অনুরাগী রণবীরকে ঘিরে ধরেন এবং চিৎকার করে তাঁকে ‘বব্বর শের’ বলে সম্বোধন করতে থাকেন। রণবীরও বরাবরের মতো হাসিমুখে ভক্তদের সঙ্গে হাত মেলান এবং তাঁদের ভালোবাসার জবাব দেন। পাশে থাকা দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যায় এক গাল হাসি নিয়ে স্বামীর এই সাফল্য উপভোগ করতে। নীল জিন্স আর সাদা টি-শার্টে দীপিকার সেই ‘প্রাউড ওয়াইফ’ মোমেন্ট এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

    বিতর্কের অবসান:

    বিগত কয়েকদিন ধরে নেটপাড়ায় গুঞ্জন ছিল যে, দীপিকা কেন রণবীরের এই ব্লকবাস্টার ছবির জন্যকোনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেননি বা প্রিমিয়ারে কেন ছিলেন না। কিন্তু এই লাঞ্চ ডেটের ভিডিও সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে। দীপিকার উজ্জ্বল হাসিই বলে দিচ্ছে, স্বামীর এই ঐতিহাসিক সাফল্যে তিনি কতটা খুশি।

    বক্স অফিসের লেটেস্ট রিপোর্ট (মার্চ ২২, ২০২৬):

    ঘরোয়া কালেকশন (ভারত): ৪২২.৮৭ কোটি টাকা (নেট)।

    বিশ্বজুড়ে আয়: ৫০০ কোটি টাকার বেশি।

    রেকর্ড: আমির খানের ‘দঙ্গল’-এর লাইফটাইম কালেকশনকে (৩৮৭ কোটি) মাত্র ৪ দিনেই ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে এই ছবি।

    ছবিটি নিয়ে উন্মাদনা:

    আদিত্য ধরের পরিচালনায় ‘ধুরন্ধর ২’-এর এই জয়জয়কার শুধু কালেকশনেই নয়, প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ সবাই। অল্লু অর্জুন থেকে এস এস রাজামৌলি— প্রত্যেকেই রণবীরের পারফরম্যান্সের তারিফ করেছেন। সমালোচকদের মতে, জাসকিরাত সিং রঙ্গীর চরিত্রে রণবীর নিজের ক্যারিয়ারের সেরা কাজ দিয়েছেন।

    স্পষ্টতই একজন গর্বিত স্ত্রী দীপিকাকে উজ্জ্বল হাসতে দেখা গিয়েছিল তবে গাড়িতে যাওয়ার সময় ভিড়ের সাথে যোগাযোগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, রণবীর তার ভক্তদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এক মুহুর্ত সময় নিয়েছিলেন, তাদের দিকে উষ্ণভাবে হাত নাড়লেন এবং এমনকি কয়েকজন তরুণ ভক্তের সাথে করমর্দন করতে থামলেন যারা তার এক ঝলক দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এই আউটিংটি ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জের বিশাল সাফল্যের পরে রণবীরের প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি চিহ্নিত করে এবং ভক্তদের অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া এটি স্পষ্ট করে দেয় যে চলচ্চিত্রটি এবং তার অভিনয়কে ঘিরে উন্মাদনা ধীর হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখায় না। ধুরন্ধর সম্পর্কে: দ্য রিভেঞ্জের সাফল্য আদিত্য ধরের ছবিটি বছরের অন্যতম প্রত্যাশিত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল। এটি 19 মার্চ প্রেক্ষাগৃহে হিট হয়েছিল এবং সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক পর্যালোচনার পাশাপাশি দর্শকদের কাছ থেকে অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। স্পাই অ্যাকশন থ্রিলারটি বক্স অফিসে একটি বাম্পার ওপেনিং নিয়েছিল, প্রথম দিনে 145 কোটি সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে সামান্য হ্রাস দেখা গেলেও, তৃতীয় দিনে 113 কোটি নিয়ে এসেছিল, যা মোট 350 কোটিরও বেশি নিয়ে এসেছিল। প্রথম রবিবার এবং চতুর্থ দিনের মধ্যে, ছবিটি ঘরোয়া বক্স অফিসে 420 কোটির সীমা অতিক্রম করেছিল। শুধু ভারতেই নয়, ছবিটি বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী পারফর্ম করছে এবং এখন পর্যন্ত 500 কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছে। এটি আল্লু অর্জুন, রাম চরণ, এস এস রাজামৌলি এবং রাম গোপাল ভার্মা সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে। 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন, আর মাধবন এবং সঞ্জয় দত্ত মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিতে ইয়ামি গৌতমের একটি ক্যামিও রয়েছে। এটি তার প্রথম কিস্তিকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী 1,300 কোটি সংগ্রহ করেছে।

