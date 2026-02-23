Edit Profile
    ‘কান্তারা’-কে নিয়ে ব্যঙ্গ, হয়েছিল FIR, এবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে কর্ণাটক আদালতের দ্বারস্থ রণবীর

    গত বছর আইএফএফআই-তে মঞ্চে রণবীর সিং ঋষভ শেঠির ‘কন্তারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমার অভিব্যক্তি নকল করার পর বিতর্কে জড়িয়েছিলেন।

    Published on: Feb 23, 2026 10:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনেতা রণবীর সিং তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। কন্নড় সিনেমা ‘কান্তরা চ্যাপ্টার ১’-এ ঋষভ শেঠির অভিব্যক্তি নকল করার পর তিনি আইনি ঝামেলায় পড়েন। সোমবার মামলাটির শুনানি হয়েছে এবং আগামীকালের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

    লাইভ ল ওয়েবসাইট উল্লেখ করেছে যে রণবীরের মামলাটি জরুরি তালিকাভুক্তির জন্য বিচারপতি এম নাগপ্রসন্নের কাছে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তার আইনজীবী বলেছেন, ‘আবেদনকারী একজন বলিউড অভিনেতা। ‘কান্তরা অধ্যায় ১’-এর প্রতি তার সৎ প্রশংসাকে অপরাধমূলক রঙ দেওয়া হয়েছে।' আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এফআইআর-এ অভিযোগকারী একজন আইনজীবী ছিলেন। রণবীরের আইনজীবী যখন আজ দুপুর ২:৩০ টায় মামলাটি তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ করেন, তখন আদালত বলেন, 'কেন? কারণ এটি বলিউড? আগামীকাল হবে।’

    রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর

    এই বছরের জানুয়ারিতে, হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতি এবং উপকূলীয় কর্ণাটকের দৈব/ভূত কোলা ঐতিহ্যকে অবমাননার অভিযোগে আদালতের নির্দেশে বেঙ্গালুরুতে রণবীরের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল । ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৪৬ বছর বয়সী আইনজীবী প্রশান্ত মেথালের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এর ১৯৬, ২৯৯ এবং ৩০২ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।

    অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে রণবীর পাঞ্জুলুরি এবং গুলিগা দাইভার সাথে যুক্ত অভিব্যক্তিগুলি 'অভদ্র এবং অসম্মানজনকভাবে' নকল করেছেন। তিনি রণবীরের চাভুন্ডি দাইভাকে 'মহিলা ভূত' হিসাবে উল্লেখ করার বিষয়েও আপত্তি উত্থাপন করেছেন, অভিযোগ করেছেন যে এটি 'ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষপূর্ণ' ছিল। ৮ এপ্রিল প্রথম অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে, তবে রণবীর এটিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেছেন।

    রণবীর সিং কী করেছিলেন?

    গত বছর ২৮ নভেম্বর, গোয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (IFFI) তে, রণবীর দুবার ঋষভের নকল করেছিলেন। তিনি মঞ্চে উঠেছিলেন এবং ‘কান্তরা: চ্যাপ্টার ১’-এ ঋষভের অভিনয়ের প্রশংসা করার সময় মুখের ছলনা শুরু করেছিলেন। ঋষভ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি তা না করুন। রণবীরও ঋষভকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং জড়িয়ে ধরে একই কাজ করেছিলেন, কন্নড় অভিনেতা-চলচ্চিত্র নির্মাতা তাকে আর কখনও না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

    মঞ্চে ঋষভের প্রশংসা করে রণবীর বলেন, ‘আমি থিয়েটারে দেখেছি, ঋষভ, এটা অসাধারণ একটা অভিনয় ছিল। বিশেষ করে যখন নারী ভূত তোমার শরীরে ঢুকে পড়ে, সেই অভিনয়, সেই একটা শট। তুমি কি কান্তরা দেখেছো, স্যার? তুমি কি তার দেওয়া সেই একটা শট দেখেছো?' ছবিতে ঋষভের অভিব্যক্তি অনুকরণ করে যোগ করেন, ‘এখানে কেউ কি আমাকে কান্তরা ৩ তে দেখতে চান? এই লোকটিকে বলুন। তাকে বলুন।’

    তীব্র সমালোচনার পর, রণবীর অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে লেখেন, ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল ছবিতে ঋষভের অসাধারণ অভিনয় তুলে ধরা। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি জানি যে সেই দৃশ্যটি সে যেভাবে করেছে, তার জন্য তার প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা।’

