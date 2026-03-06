Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    টক্সিকের মুক্তি পিছিয়েছে, এবার ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন রণবীর!

    ২০২৬ সালের মার্চ মাসের অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ধুরন্ধর ২’। এই ছবির ট্রেলার কবে মুক্তি পাবে তা নিয়েও দর্শকরা বহু দিন ধিরেই অপেক্ষা করছিলেন। এবার সেই অপেক্ষার অবসান। পর্দার 'হামজা' রণবীর সিং দর্শকদের জানালেন ট্রেলার কবে মুক্তি পাবে।

    Published on: Mar 06, 2026 5:00 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের মার্চ মাসের অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ধুরন্ধর ২’। এই ছবির ট্রেলার কবে মুক্তি পাবে তা নিয়েও দর্শকরা বহু দিন ধিরেই অপেক্ষা করছিলেন। এবার সেই অপেক্ষার অবসান। পর্দার 'হামজা' রণবীর সিং দর্শকদের জানালেন ট্রেলার কবে মুক্তি পাবে।

    টক্সিকের মুক্তি পিছিয়েছে, এবার ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন রণবীর!
    টক্সিকের মুক্তি পিছিয়েছে, এবার ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন রণবীর!

    আরও পড়ুন: পাপারাজ্জিদের নিজেই ডাকেন কৌশানী! 'নিজেকে প্রতিটা মুহূর্তে প্রোমোট করতে ভালোবাসি…', যা বললেন নায়িকা

    এই ছবির ট্রেলার ৭ মার্চ মুক্তি পাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করে রণবীর সিং নিজেই এই ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর আসন্ন ছবি কবে মুক্তি পাবে তাও জানিয়েছেন। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিটি ১৯ মার্চ হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কন্নড় এবং মালায়ালাম ভাষায় মুক্তি পাবে।

    'ধুরন্ধর ২'-এর পোস্টার শেয়ার করে রণবীর সিং লিখেছেন, ‘প্রস্তুত হন, ট্রেলারটি ৭ মার্চ সকাল ১১:০১ মিনিটে মুক্তি পাবে। ধুরন্ধর ২ হিন্দি, তেলেগু, তামিল, কন্নড় এবং মালায়ালাম ভাষায় ১৯ মার্চ বিশ্বব্যাপী সিনেমা হলে মুক্তি পাবে।’

    ভেস্কি বক্স অফিস ট্র্যাকিং ডেটা অনুসারে, ‘ধুরন্ধর ২’ ইতিমধ্যেই ৪৭২টি স্থানে ৭৪৪টি শো পেয়েছে। ১৪,৩৯৯টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। ছবিটির প্রথম দিনের জন্য অগ্রিম বুকিং করে ইতিমধ্যেই ছবিটি ৩৩০ ডলার আয় করেছে। অন্যদিকে, ‘ধুরন্ধর’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম দিনে ৩১৭ ডলার আয় করেছিল। এর অর্থ হল ‘ধুরন্ধর ২’ এখনও মুক্তি পায়নি, এবং এটি ইতিমধ্যেই ‘ধুরন্ধর’ কে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

    আরও পড়ুন: ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’তে কেন দেখা গেল না আদাকে? ‘অফার দেওয়া হয়েছে কিনা…’, মুখ খুললেন নায়িকা

    প্রসঙ্গত, এই ছবির সঙ্গেই দক্ষিণী সুপারস্টার যশের ‘টক্সিক’ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই ছবির মুক্তি স্থগিত করা হয়েছেন। এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে যশ জানিয়েছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ‘টক্সিক’ ১৯ মার্চ ‘ধুরন্ধর ২’-এর পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। এখন, ‘টক্সিক’ স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ‘ধুরন্ধর ২’ একক ভাবে মুক্তি পাচ্ছে। এটা ‘ধুরন্ধর ২’-এর বক্স অফিসে ভালো সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

    বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ‘ধুরন্ধর ২’-এর রানটাইম তিন ঘন্টা ৫৫ মিনিট। এর অর্থ হল প্রায় চার ঘন্টা প্রেক্ষাগৃহে বসে এই ছবি দেখতে হবে।

    News/Entertainment/টক্সিকের মুক্তি পিছিয়েছে, এবার ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন রণবীর!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes