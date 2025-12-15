Edit Profile
    '৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করাই যায়... ', শিফট বিতর্কে দীপিকার পাশে নেই রনবীর?

    সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত স্পিরিট এবং তারপর কল্কি ২ থেকে দীপিকাকে সরিয়ে দেওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাজ নিয়ে বিতর্ক আরও বেশি জোরদার হয়। দুয়াকে জন্ম দেওয়ার পর দীপিকা পরিচালক দেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৮ ঘন্টার বেশি কোনওভাবেই কাজ করতে পারবেন না।

    Published on: Dec 15, 2025 7:20 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’ এবং তারপর ‘কল্কি ২’ থেকে দীপিকাকে সরিয়ে দেওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাজ নিয়ে বিতর্ক আরও বেশি জোরদার হয়। দুয়াকে জন্ম দেওয়ার পর দীপিকা পরিচালক দেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৮ ঘন্টার বেশি কোনওভাবেই কাজ করতে পারবেন না।

    দীপিকার এই মন্তব্যে বলিউডের একাধিক ব্যক্তিত্ব মন্তব্য রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, দীপিকার শর্ত একেবারে ঠিক আবার কেউ কেউ অভিনেত্রীর মতে অমত পোষণ করেছিলেন। সব মিলিয়ে শুধু বলিউড নয়, টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এই প্রসঙ্গে নিজেদের মত রেখেছিলেন সবার সামনে।

    কিন্তু যে দীপিকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাজ নিয়ে এতটা লড়াই করছিলেন সেই দীপিকার স্বামী রণবীর সিং কিন্তু বলছেন একেবারে অন্যরকম কথা। সম্প্রতি রণবীরের পুরনো একটি সাক্ষাৎকারের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় যেটি ২০২২ সালের ভিডিও। বলিউড হাঙ্গামাকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে রণবীর স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি অনায়াসে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করেন।

    সাক্ষাৎকারে রণবীরকে বলতে শোনা যায়, ‘অনেকেই আমাকে বলে যে আমি কেন অতিরিক্ত কাজ করি। একজন অতিরিক্ত কাজ করলে বাকিদের উপরেও চাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যদি ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা কাজ করা যায় তাহলে কিন্তু খুব ক্ষতি হয়ে যায় না, বরং তাতে, লাভই হয়। অনেক সময় কাজের স্বার্থে বেশিক্ষণ কাজ করতে হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই।’

    প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দীপিকা এবং রণবীর। গত বছর দুয়াকে জন্ম দেন অভিনেত্রী। মেয়েকে জন্ম দেওয়ার পর বেশ কিছুটা সময় তিনি ক্যামেরা থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু আবার নতুনভাবে তিনি ফিরে আসতে চাইছেন কাজে তবে অভিনেত্রীর কিছু শর্ত একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না পরিচালকরা আর তাতেই যত বিপত্তি।

