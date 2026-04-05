'ধুরন্ধর ২'-এর বিরাট সাফল্যের পর এবার 'প্রলয়'-এ দেখা যাবে রণবীরকে? নায়িকা কে?

'ধুরন্ধর ২'-এর বিরাট সাফল্যের পর এবার 'প্রলয়'-এ দেখা যাবে রণবীরকে! নায়িকা কে?
বক্সঅফিসে ‘ধুরন্ধর ২’ অপ্রতিরোধ্য। তার মধ্যেই খবর নায়কের এর পরবর্তী সিনেমা হতে চলেছে ‘প্রলয়’। যার প্রেক্ষাপট একটি প্রলয়-পরবর্তী, জম্বি-আক্রান্ত পৃথিবী।
‘ধুরন্ধর’-এর অভাবনীয় সাফল্যের সমকক্ষ হওয়া প্রায় অসম্ভব হবে , কিন্তু রণবীর সিং আবারও জাদু দেখানোর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। এখনও বক্সঅফিসে ‘ধুরন্ধর ২’ অপ্রতিরোধ্য। তার মধ্যেই খবর নায়কের এর পরবর্তী সিনেমা হতে চলেছে ‘প্রলয়’। যার প্রেক্ষাপট একটি প্রলয়-পরবর্তী, জম্বি-আক্রান্ত পৃথিবী। দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক নতুন সাক্ষাৎকারে প্রযোজক হানসাল মেহতা সিনেমাটি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন।
আরও পড়ুন: হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী হয়েছিল তাঁর? ‘একটার পর একটা অ্যাটাক…’, যা বললেন সুদীপা
কে 'প্রলয়' তৈরি করছে?
‘প্রলয়’ পরিচালনা করবেন জয় মেহতা। তিনি তাঁর বাবা হানসালের সঙ্গে ‘স্ক্যাম ১৯৯২: দ্য হর্ষদ মেহতা স্টোরি’ সহ-পরিচালনা করেছিলেন। এটি হানসালের ব্যানার, ট্রু স্টোরি ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হবে। সঙ্গে রণবীরের প্রযোজনা সংস্থা, মা কসম ফিল্মসও এর সহ-প্রযোজনা করছে। টিএইচআর ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ৩০০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত হচ্ছে।
'প্রলয়'-এর গল্প
জম্বিদের দ্বারা বিধ্বস্ত এক পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে চিত্রনাট্যটি লিখেছেন জয় ও বিশাল কাপুর। হানসালের মতে, এটি হোসে সারামাগোর ১৯৯৫ সালের উপন্যাস ‘ব্লাইন্ডনেস’-এর কোনও রূপান্তর নয়। হোসে সারামাগোর ‘ব্লাইন্ডনেস’ উপন্যাসের কাহিনী একটি শহরে হঠাৎ অন্ধত্বের মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা।
আরও পড়ুন: ১৭তম দিনেও বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর ২' ঝড় তুলেছে! শনিবার ঘরে কত কোটি তুলল রণবীরের ছবি?
গল্পটি সম্পর্কে হানসাল বলেন, ‘এটা অন্য কোনও গল্প থেকে নেওয়া নয়। মূল গল্পটি লিখেছেন জয় এবং বিশাল কাপুর। তাছাড়া, আমার মনে হয় ‘ব্লাইন্ডনেস’-এর মতো বইকে সহজে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া যায় না। আমি ২০০৮ সালের চলচ্চিত্র রূপান্তরটি (জুলিয়ান মুর এবং মার্ক রাফালো অভিনীত) দেখেছিলাম, এবং সেটা খুব একটা ভালো ছিল না। সারামাগো বা সলমন রুশদির মতো লেখকদের লেখা আমার মতে পড়ে সবচেয়ে ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। সিনেমার জন্য তৈরি করা হলে তাদের বইয়ের সমস্ত জাদু হারিয়ে যায়।’
ছবিটিতে আর কে কে অভিনয় করেছেন?
এখন পর্যন্ত সিনেমাটির দ্বিতীয় প্রধান চরিত্রে শুধু কল্যাণী প্রিয়দর্শনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শনের কন্যা। ‘লোকাহ’ সিনেমার সাফল্যের পর ইন্ড্রাস্ট্রিতে তিনি বেশ ভালোভাবেই নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ছবির কাজ শুরু হবে।