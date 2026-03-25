    সফল ‘ধুরন্ধর’, তার মাঝেই রণবীরকে চাইতে হবে ক্ষমা, যেতে হবে মন্দিরেও, কিন্তু কেন?

    IFFI অনুষ্ঠানে রণবীর সিংয়ের 'কান্তারা' তারকা ঋষভ শেট্টির অনুকরণ ঘিরে বিতর্ক। এবার কর্ণাটক হাইকোর্ট অভিনেতাকে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিল।

    Mar 25, 2026, 11:36:46 IST
    By Swati Das Banerjee
    রণবীর সিং তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ধুরন্ধর ২’ -এর সাফল্যে ভাসছেন । তবে, তাকে ঘিরে একটি বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। গত বছর, ‘কান্তারা ২’ ছবিতে অভিনেতা ঋষভ শেঠির অনুকরণ করে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হওয়ার পর এই অভিনেতা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। এই অনুকরণটি ঘটেছিল আইএফএফআই ২০২৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে, যেখানে ঋষভও উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে রণবীর মঞ্চে উঠে ‘কান্তারা’ ছবিগুলোর ঋষভের দৈব চরিত্রটিকে অতিরঞ্জিতভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি ভুলবশত দৈবদের ‘ভূত’ বলেও উল্লেখ করেন। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর-কে চ্যালেঞ্জ জানাতে অভিনেতা কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

    তার মাঝেই রণবীরকে চাইতে হবে ক্ষমা, যেতে হবে মন্দিরেও, কিন্তু কেন?
    রণবীর আদালতে ক্ষমা চাইবেন

    লাইভ ল-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৪ মার্চ আদালত অভিনেতার আবেদনটি শুনেছে। রণবীর কর্ণাটক হাইকোর্টকে জানিয়েছেন যে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে একটি হলফনামা দাখিল করতে এবং আদালতের আদেশ অনুযায়ী চামুন্ডি মন্দিরেও যেতে প্রস্তুত। অভিনেতা এর আগেও তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজের মাধ্যমে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

    শুনানির সময়, অভিযোগকারী পক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত মেথাল বিচারপতি এম নাগপ্রসন্নের সামনে বলেন যে অভিনেতার ক্ষমা প্রার্থনা আন্তরিক ছিল না। তিনি বলেন, ‘রণবীর সিংয়ের ক্ষমা প্রার্থনা আন্তরিক ছিল না... কারণ তিনি তাঁর ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে ক্ষমা চেয়েছেন…’। অভিনেতার পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী সজন পুভায়া বলেন, ‘আমরা আদালতে একটি হলফনামা দাখিল করব।’

    এদিকে, আদালত মন্তব্য করেছে যে অভিনেতার এই ঘটনার জন্য সর্বদা অনুতপ্ত থাকা উচিত এবং বোঝা উচিত যে একজন অভিনেতা হিসেবে তার অবস্থানের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। পুভায়া আরও জানান যে অভিনেতা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং চামুন্ডি মন্দিরেও যাবেন।

    বিতর্ক সম্পর্কে

    গত বছর ২৮ নভেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (আইএফএফআই)-তে রণবীর দুবার ঋষভের অনুকরণ করেছিলেন। তিনি মঞ্চে উঠে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’-এ ঋষভের অভিনয়ের প্রশংসা করার সময় মুখভঙ্গি করতে শুরু করেন। ঋষভ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে এমনটা না করার অনুরোধ করেন। ঋষভকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করার সময়ও রণবীর একই কাজ করেন, তখন কন্নড় অভিনেতা-চলচ্চিত্র নির্মাতা তাঁকে আবারও এমনটা না করার জন্য বলেন।

    এর আগে রণবীর এই বিষয়ে একটি ক্ষমা প্রার্থনামূলক নোট শেয়ার করেছিলেন। সেখানে লেখা ছিল, ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল ছবিতে ঋষভের অসাধারণ অভিনয়কে তুলে ধরা। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি জানি, তিনি যেভাবে ওই বিশেষ দৃশ্যটি করেছেন, সেভাবে করতে কতটা পরিশ্রম করতে হয়, যার জন্য তিনি আমার সর্বোচ্চ প্রশংসার পাত্র। আমি সবসময় আমাদের দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসকে গভীরভাবে সম্মান করি। যদি আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত করে থাকি, তাহলে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।’

