Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রণবীরের সঙ্গে অভিনয় করেও ‘ধুরন্ধর ২’, দেখতে পারেননি, চেনেন এই অভিনেতাকে?

    ‘ধুরন্ধর ২’ ছবির ক্লাইম্যাক্সে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল এক অটোরিকশা চালককে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর।

    Mar 26, 2026, 08:52:02 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ‘ধুরন্ধর ২’ যারা দেখেছেন, তাদের ছবির ক্লাইম্যাক্সে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করা সেই অটোরিকশা চালকের কথা আপনার মনে থাকবে। কিন্তু সবথেকে আশ্চর্যয়ের বিষয় হল, সিনেমা থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনও সিনেমাটি দেখতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন, ছবির সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্তগুলির একটির অংশ হওয়া সত্ত্বেও, টিকিটের চড়া দাম তাকে আপাতত প্রেক্ষাগৃহ থেকে দূরে রেখেছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ধুরন্ধর ২’-এর যে বেশকিছু দৃশ্য ঘোরাফেরা করছে, তার একটির মধ্যে দেখা যায় রণবীরের চরিত্র জাসকিরাত, ওরফে হামজা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং সহিংসতার নির্মম জগৎ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। প্রায় দুই দশক পর, সে তার শহর পাঠানকোট ফিরে আসে।

    আরও পড়ুন: ‘ইয়ে লে হেলমেট পেহেন', ‘ধুরন্ধর ২'- এর জামিল জামিলি স্টাইলে সচেতনতা ছড়াল দিল্লি পুলিশ

    রণবীরের চরিত্রকে যখন বহু বছর পর তার পরিবারের মুখোমুখি হতে দেখা যায়। সে উপলব্ধি করে যে তার মা এবং ছোট বোন তাকে দীর্ঘকাল ধরে মৃত বলে বিশ্বাস করে আসছে এবং সেই ক্ষতি মেনে নিয়ে শান্ত জীবনযাপন করছে, যা সহিংসতা এবং রক্তপাত থেকে দূরে। দূর থেকে, তাকে তাদের দিকে তাকাতে দেখা যায়, চোখে জল, দৃশ্যতই আবেগপ্রবণ। ছবিটি এই উন্মুক্ত নোটে শেষ হয়। এই দৃশ্যে এই অটোরিকশা চালকই তাকে তার নিজের শহরে বাড়িতে নিয়ে আসে, যার কথা এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

    সম্প্রতি একটি পাঞ্জাবি নিউজ চ্যানেল ডেইলি পোস্ট পাঞ্জাবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, হারজিৎ নামের সেই অটোরিকশা চালক ছবিটি সম্পর্কে কথা বলতে দেখ গিয়েছে। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি ছবিটি দেখেছেন কিনা, তিনি পাঞ্জাবিতে বলেছিলেন, ‘আমি এখনও দেখিনি। টিকিট প্রায় ৫০০ টাকা, এবং আপনারা জানেন, এটি সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছে, তাই আমি এখনও এটি দেখতে পারিনি।’

    আরও পড়ুন: প্রথমবার ছোট পর্দায় ‘চানাচুর’ লঞ্চ করবেন শিলাজিৎ, কোন মঞ্চকে বেছে নিলেন শিল্পী?

    তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার পরিবার তাকে প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেয়নি কিনা। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, তারা করেছিল। কিন্তু আমি তাদের বলেছিলাম যে আমরা পাঁচজন, এবং মোট ২,৫০০ টাকা লাগবে। ২,৫০০ টাকা আমরা এক মাসে সঞ্চয় করতে পারি, তাই আমি তাদের নিয়ে যাইনি। আমি তাদের বলেছিলাম আমরা একটু অপেক্ষা করব এবং পরে দেখব।’

    ‘ধুরন্ধর ২’ সম্পর্কে

    ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’, ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে। রণবীর সিং ছাড়াও, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদি তাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। করাচির লিয়ারি শহরে সেট করা, যা গ্যাং যুদ্ধ এবং সহিংস আঞ্চলিক লড়াইয়ের ইতিহাসের জন্য পরিচিত, ‘ধুরন্ধর’ কান্দাহার বিমান হাইজ্যাক, ২০০১ সালের সংসদ আক্রমণ এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মতো ভূ-রাজনৈতিক এবং সন্ত্রাসী ঘটনার পটভূমিতে গোপন গোয়েন্দা অভিযানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

    সিক্যুয়েলটি করাচি আন্ডারওয়ার্ল্ডে রণবীর সিংয়ের চরিত্র হামজা আলি মাজির উত্থানকে চিত্রিত করে, পাশাপাশি তার উৎসগুলিকে জাসকিরাত সিং রাঙ্গী হিসাবে অন্বেষণ করে, সেই যুবকের যাত্রাকে খুঁজে বের করে যে অবশেষে একজন গোপন অপারেটিভ হয়ে ওঠে। ছবিটি ভারতে এখন পর্যন্ত ৫৭৫.৬৭ কোটি রুপি আয় করেছে এবং বিশ্বব্যাপী ৯০০ কোটি রুপি আয় করেছে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes