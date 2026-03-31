Dhurandhar BO Day 12: ১২ দিনেই ৮৬৫ কোটির গণ্ডি পার! ‘KGF 2’-কে টপকে রণবীর এগোচ্ছে পুষ্পার খেল খতম করতে
দু-হাতে লক্ষ্মী লাভ করছেন রণবীর-আদিত্যরা। বক্স অফিসে ধুরন্ধর সুনামি জারি। ১২দিনেই ৯০০ কোটির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল এই ছবি। সোমে আয় কত?
৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই আদিত্য ধরের ধুরন্ধর ২ ভারতের বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। প্রথম সপ্তাহের আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেও এর গতি অটুট। রণবীর সিং-এর এই ছবি ঘিরে দেশজুড়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। ধুরন্ধর ২ দেখতে হলে ভিড় উপচে পড়ছে। সোমবারেও ধুরন্ধর ২-এর বিজয়রথের চাকা থামল না। সোমবার এই ছবির কালেকশন ছিল ১৯.২৬ কোটি টাকা। ১২ দিনে দেশের বক্স অফিসে এই ছবির মোট কালেকশন ৮৬৬ কোটি টারা। অর্থাৎ ৯০০ কোটির ক্লাব থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে এই ছবি।
আয়ের খুঁটিনাটি (Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী):
প্রথম সপ্তাহ: ৬৭৪.১৭ কোটি টাকা।
৯ম দিন (শুক্রবার): ৪১.৭৫ কোটি টাকা।
১০ম দিন (শনিবার): ৬২.৮৫ কোটি টাকা।
১১তম দিন (রবিবার): ৬৮.১০ কোটি টাকা।
১২তম দিন (সোমবার): ১৯.২৬ কোটি টাকা (প্রাথমিক অনুমান)।
মোট আয় (ভারত): ৮৬৬.১৩ কোটি টাকা।
২. যশের ‘KGF 2’-এর রেকর্ড ধূলিসাৎ:
এই সংগ্রহের মাধ্যমে রণবীর সিংয়ের ছবিটি যশের কাল্ট ব্লকবাস্টার ‘KGF: Chapter 2’-এর ভারতব্যাপী আয়কে (৮৫৯.৭০ কোটি) ছাপিয়ে গেছে। এছাড়াও ছবিটি ইতিপূর্বেই RRR (৭৮২.২০ কোটি), কল্কি ২৮৯৮ এডি (৬৪৬ কোটি) এবং পুষ্পা ২ (হিন্দি)-এর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
পরবর্তী বড় লক্ষ্যমাত্রা:
ছবিটির সামনে এখন মাত্র কয়েকটি বড় পাহাড় বাকি:
বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন: ১,০৩০.৪২ কোটি টাকা।
পুষ্পা ২ (তেলুগু ও অন্যান্য): ১,২৩৪.১০ কোটি টাকা।
উদয়বীর সিন্ধুর অভিজ্ঞতা:
ছবির সাফল্য ছাপিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছে রণবীর সিং এবং উদয়বীর সিন্ধুর সেই টানটান ‘বাথরুম সিন’। উদয়বীর জানিয়েছেন, রণবীরের সাথে এই দৃশ্যটি এতটাই তীব্র (intense) ছিল যে, শুটিংয়ের পর তিন রাত তিনি ঘুমাতে পারেননি। এই ছোট ছোট ডিটেইলস এবং দুর্দান্ত অভিনয়ই ছবিটিকে দর্শকদের কাছে এত জনপ্রিয় করে তুলেছে।
গল্পের টানটান উত্তেজনা:
করাচির ল্যারি টাউনের আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাসকিরাত সিং রঙ্গী কীভাবে ‘হামজা আলি মাজারি’ হয়ে উঠলেন— সেই অরিজিন স্টোরি দর্শকদের সিটের কোনায় বসিয়ে রাখছে। সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর মাধবনের উপস্থিতি ছবিটিকে একটি নিখুঁত কমার্শিয়াল প্যাকজ উপহার দিয়েছে।
এই ছবিকে ঘিরে এত উন্মাদনা?
ছবিটিতে রণবীর সিংয়ের চরিত্র জাসকিরাত সিং রঙ্গী কীভাবে ল্যারির আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিংপিন এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংসকারী স্পাই হামজা আলি মাজারি হয়ে উঠল, সেই ‘অরিজিন স্টোরি’ দর্শকদের টানটান উত্তেজনায় রেখেছে। আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপালের অভিনয় ছবির মানকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিশেষ চমক হিসেবে ইয়ামি গৌতমের ক্যামিও দর্শকদের বাড়তি পাওনা।
রাজামৌলি থেকে শুরু করে অল্লু অর্জুন— গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন রণবীর সিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More