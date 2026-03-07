কাঁপিয়ে দিলেন রণবীর! ধুরন্ধর ২-র ট্রেলারে গায়ে কাঁটা, কী প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ার

কাঁপিয়ে দিলেন রণবীর! ধুরন্ধর ২-র ট্রেলারে গায়ে কাঁটা, কী প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ার
ধুরন্ধর 2 এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এবং ট্রেলার মুক্তির পরে, মানুষের প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে। আর এখন থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে।
রণবীর সিংয়ের ছবি ধুরন্ধর ২-এর ট্রেলারের জন্য ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। শুক্রবার, রণবীর ঘোষণা করেছিলেন যে, ট্রেলারটি শনিবার মুক্তি পাবে। ভক্তরা ইতিমধ্যেই কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছেন। এখন, ট্রেলার মুক্তির পর, দেখা যাক লোকেরা এতে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়।
ধুরন্ধর ২ নিয়ে নেটপাড়ার প্রতিক্রিয়া
একজন লিখেছেন, ‘দুর্দান্ত ট্রেলার…৩ মিনিটের ট্রেলারে গল্প সম্পর্কে খুব বেশি কিছু প্রকাশ না করেও, এটি দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করেছে। দারুণ এডিটিং।’
আরেকজন লিখেছেন, ‘এটি কেবল একটি ট্রেলার নয়... এটি বলিউড এবং দক্ষিণের জন্য একটি সতর্কবার্তা।’
রণবীর প্রশংসা পাচ্ছেন
দর্শকরাও রণবীর সিং-য়ের অভিনয় পছন্দ করেছেন। একজন মন্তব্য করেছেন, ‘তিনি অভিনয় করছেন না, তিনি চরিত্রটি যাপন করছেন। ডাবল অবতার দ্বিগুণ রোমাঞ্চের সমান।’
মানুষ ছবির সংলাপের প্রশংসাও করছেন, ‘ভারত এখন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে… উফফ গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।’ একজন লিখেছেন যে বলিউডের এই ধরণের তীব্রতারই প্রয়োজন। ধুরন্ধর প্রতিশোধের জন্য নয়, আধিপত্য বিস্তারের জন্য আসছে।
আরেকজন লিখেছেন যে, রণবীর সিং এই চরিত্রের জন্যই তৈরি। অন্যজন লিখেছেন যে, এই প্রথম আমি এত বড় ছবি মুক্তির (টক্সিক) তারিখ পিছিয়ে দিতে দেখলাম, আর সবাই ভয় পাচ্ছে।
ট্রেলারটি দেখুন:
কবে মুক্তি পাচ্ছে ধুরন্ধর ২?
উল্লেখ্য, ধুরন্ধর ২ মুক্তি পাচ্ছে ১৯ মার্চ। যশের টক্সিক ছবির সঙ্গে এই সিনেমার সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি, যশ এবং টক্সিকের নির্মাতারা ঘোষণা করেছেন যে তারা ছবিটি স্থগিত করছেন।
ধুরন্ধরের রেকর্ড
ধুরন্ধরের প্রথম অংশ গত বছর ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পায়। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৩ বিলিয়ন আয় করেছিল। রণবীর সিং ছাড়াও, এই সিনেমায় অক্ষয় খান্না, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং সঞ্জয় দত্ত-ও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর।
প্রথম অংশের সমাপ্তি
প্রথম অংশ শেষ হয়েছিল রেহমান ডাকাতের মৃত্যুর মাধ্যমে, যাকে হামজা হত্যা করেছিল। শেষের দিকে আরও জানা গিয়েছে যে, হামজা আসলে জস্কৃত, যাকে অজয় সান্যাল গুপ্তচর হিসেবে পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন।
ধুরন্ধর ২ দক্ষিণেও কাঁপবে
খবর অনুযায়ী, এবার ধুরন্ধর ২ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাতেও মুক্তি পাবে। ছবিটি নিয়ে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। দক্ষিণে এটি কেবল পবন কল্যাণের ওস্তাদ ভগত সিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। তবে, এই প্রতিযোগিতা কেবল তেলেগু রাজ্যগুলিতেই সীমাবদ্ধ। ইতিমধ্যে, রাম চরণের পেদ্দি এবং নানির দ্য প্যারাডাইসও তাদের মার্চ মাসের মুক্তি স্থগিত করেছে।