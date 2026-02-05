ধুরন্ধর ২ মুক্তির আগেই কোটি কোটি টাকা আয় করে ফেলছে! রেকর্ড ভেঙেছে পার্ট ওয়ানের

রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর পার্ট ২ খুব জলদিই প্রেক্ষাগৃহে আসছে। ছবিটি ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে, তবে তার আগেই কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। এখনই ওটিটি স্বত্ত্ব থেকে টাকা রোজগার করছে ছবিখানা। কারণ ধুরন্ধরের মতো, ধুরন্ধর ২ নেটফ্লিক্সে আসছে না। প্রতিবেদন অনুসারে, ধুরন্ধর পার্ট ২-এর স্ট্রিমিং রাইটস নিয়েছে জিও হটস্টার।আর এই স্ট্রিমিং রাইটস হাতে পেতে, বেশ মোটাঅঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়েছে হটস্টারকে। প্রথম অংশের থেকে দ্বিগুণ বেশি আয় করেছে ছবির দ্বিতীয় অংশটি।
বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জের স্ট্রিমিং রাইটস ১৫০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে। এটি সাম্প্রতিক সময়ের বৃহত্তম ওটিটি ডিলগুলির মধ্যে একটি। রিপোর্ট অনুসারে, নেটফ্লিক্স উভয় ছবি মুক্তির আগেই ১৭৫ কোটি টাকায় স্ট্রিমিং রাইটস কেনার কথা বলেছিল। প্রথম অংশের ডিজিটাল স্বত্ব ৮৫ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। একই সময়ে, ধুরন্ধর পার্ট ২-এর সত্ত্ব ১৫০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে।
ধুরন্ধরের কথা বললে, এই ছবিটি লিখেছেন আদিত্য ধর। এখন ভক্তরা ছবির পার্ট ২-এর জন্য অপেক্ষা করছেন। এদিকে খবর, ইয়ামি গৌতমকে পার্ট ২-এ দেখা যেতে পারে। ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ধুরন্ধর পার্ট ২। দক্ষিণী সুপারস্টার যশের টক্সিকের সঙ্গে ধুরন্ধর ২-এর লড়াই হবে। টক্সিকও ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
