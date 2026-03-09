Edit Profile
    বক্স অফিসে প্রি-বুকিংয়ের ঝড়! রণবীরের ধুরন্ধর ২ মুক্তির ১০ দিন আগেই কত আয় করল?

    রণবীর সিংয়ের ছবি ধুরন্ধর ২ অ্যাডভান্স বুকিংয়ের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মোটা টাকা উপার্জন করছে। ছবিটি মুক্তির প্রায় ১০ দিন আগেই একাধিক রেকর্ড গড়ার পথে।

    Published on: Mar 09, 2026 4:50 PM IST
    By Tulika Samadder
    ধুরন্ধর এই বছরের সবচেয়ে বড় ছবি হতে চলেছে। সম্প্রতি ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এবং দর্শকরা দ্বিতীয় কিস্তির জন্য উত্তেজিত। ছবিটি ১৯ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে। তবে, পেইড প্রিমিয়ারের অগ্রিম বুকিং এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এই অগ্রিম বুকিং থেকে আয় আপনাকে অবাক করবে। ছবিটি ইতিমধ্যেই কেবল ভারতে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আয় করতে শুরু করেছে।

    ধুরন্ধর ২-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অগ্রিম বুকিং

    M9 নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ইতিমধ্যেই অগ্রিম বুকিংয়ে ১০ লক্ষ টাকা আয় করে ফেলেছে। এর আগে, শাহরুখ খানের জওয়ান, পাঠান এবং রণবীর কাপুরের অ্যানিম্যাল এই রেকর্ডটি দখল করেছে। মজার বিষয় হল, ধুরন্ধর মুক্তির ১০ দিন আগে এই রেকর্ডটি অর্জন করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ধুরন্ধর ২-কে ঘিরে উন্মাদনা এভাবেই অব্যাহত থাকলে, ছবিটি কেবল অগ্রিম বুকিংয়েই ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি আয় কর ফেলতে পারে।

    এর আগে, বাহুবলী ছবিটি তার মার্কিন প্রি-সেল প্রিমিয়ারের প্রথম তিন দিনে ৪.৫ মিলিয়ন আয় করেছিল।আরআরআর ৪.২ মিলিয়ন আয় করেছিল এবং কল্কি ৪ মিলিয়ন প্রি-সেল করেছিল। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ধুরন্ধর ২-এর টিকিট এই ছবিগুলির তুলনায় কিছুটা সস্তা। অতএব, প্রাক-বিক্রয়ের দিক থেকে ছবিটি RRR, বাহুবলী এবং কল্কির রেকর্ড ভাঙতে পারবে না। তবে, টিকিট বিক্রি এবং দর্শক সংখ্যার দিক থেকে এটি রেকর্ড ভাঙতে পারে।

    বিশেষ ব্যাপার হল যে ধুরন্ধর 2 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বাস করা দক্ষিণ ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে অসাধারণ সমর্থন পাচ্ছে। একই সময়ে, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়ায় বসতি স্থাপন করা হিন্দিভাসীরাও ছবি নিয়ে উত্তেজিত। এমন পরিস্থিতিতে, ধুরন্ধর ২ আমেরিকায় বিস্ফোরণ করতে পারে।

    আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর সিনেমাটিও আমেরিকায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। এই ছবিটি জওয়ান, আরআরআর-এর মতো ছবির মার্কিন রেকর্ড ভেঙে দেয়। এখন ধুরন্ধর ২ আসছে ১৯ মার্চ।ধারণা করা হচ্ছে, এই ছবিটি কোনো প্রচার ছাড়াই প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চলেছে। ছবির ট্রেলারটি ইতিমধ্যেই হিট। জসকিরাত সিং রাঙ্গি কীভাবে হামজা হয়ে গেলেন তা দেখার অপেক্ষায়।

