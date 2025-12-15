Edit Profile
    Dhurandhar vs Pushpa 2: সলমন-আমির যা পারেননি, তা করে দেখালেন রণবীর সিং! বক্স অফিসে ধুরন্ধর ভাঙল পুষ্পা ২-র এই রেকর্ড

    Dhurandhar Box Office Collection: রণবীর সিংয়ের ছবি এমন বিস্ময়কর কাজ করেছে, যা বলিউডের অনেক বড় বড় সুপারস্টারদের ছবি করতে পারেনি। দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের ছবি পুষ্পা-২ এর এই রেকর্ডটি অবশেষে ভেঙেছে।

    Published on: Dec 15, 2025 9:07 AM IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর' এমন বিস্ময়কর কাজ করেছে যা বলিউডের বড়-বড় সুপারস্টারদের ছবি করতে পারেনি। দক্ষিণী সুপারস্টার অভিনেতা আল্লু অর্জুনের ছবি পুষ্পা-২ বক্স অফিসে যে ভূমিকম্প নিয়ে এসেছিল, তার পরে মনে হয়েছিল যে সম্ভবত কেউ এই ছবির রেকর্ড ভাঙতে পারবে না। তবে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবিটি সেটিকেও পিছনে ফেলেছে।

    পুষ্পা ২-র রেকর্ড ভাঙল ধুরন্ধর।
    রবিবার আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' ছবির গ্রাফ উঠে গেল এবং ভেঙে দিল পুষ্পা ২-এর রেকর্ড। ভারতীয় বক্স অফিসে আল্লু অর্জুনের ছবি পুষ্পা ২ এর সংগ্রহের কথা বলতে গেলে, দ্বিতীয় রবিবার এটি ৫৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। এরপর সলমন খান ও আমির খানের মতো বড় সুপারস্টারের ছবি মুক্তি পেলেও সেই রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। কিন্তু রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবিটি আয়ের ক্ষেত্রে সেই কাজই করেছে, যা কেউ আশা করেনি। 'ধুরন্ধর' দ্বিতীয় রবিবার ৫৮ কোটি টাকার ব্যবসা করে এই রেকর্ডটি ভেঙেছে এবং এই ক্ষেত্রে এক নম্বরে এখন সিনেমাটি।

    শুধুমাত্র ভারতে আয়ের কথা বললে, ধুরন্ধর প্রেক্ষাগৃহে ১০ দিনে ৩৫১.৬১ কোটি টাকা আয় করেছেন। সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না ও আর মাধবন অভিনীত এই ছবিটি প্রথম সিনেমা হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে, ছবির মোট সংগ্রহ ১১১ কোটি টাকা হয়েছে। ভক্তদের পাশাপাশি বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে ছবিটি শীঘ্রই ৫০০ কোটির ক্লাবে যোগ দেবে। বলিউডে বড় কোনো মুক্তি না থাকায়, এটি বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটির সম্পূর্ণ সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

