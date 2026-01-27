Badshah: ১২ কোটির ‘ভুল’! মাত্র ১৫ মিনিটেই উবে গেল উত্তেজনা, বাদশার স্বীকারোক্তিতে শোরগোল
ঝোঁকে বশে ১২ কোটি টাকা খরচ করতে পারবেন? এমন কীর্তি করে এখন হাত কামড়াচ্ছেন বাদশা। কী ঘটেছে?
সেলেবদের শখ মেটানোর গল্প বরাবরই সাধারণ মানুষের কাছে রূপকথার মতো। তবে র্যাপার বাদশা এবার যা শোনালেন, তা যেন একটু বেশিই নাটকীয়। মাসখানেক আগে প্রায় ১২.৪৫ কোটি টাকা খরচ করে তিনি কিনেছিলেন বিলাসবহুল রোলস রয়েস কুলিনান সিরিজ ২ (Rolls-Royce Cullinan Series II)। যে তালিকায় মুকেশ আম্বানি বা শাহরুখ খানের মতো ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন, সেখানে নাম লিখিয়েও কিন্তু শান্তি নেই বাদশার। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, সেই কোটি টাকার আনন্দ তাঁর কাছে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
সম্প্রতি ‘কার্লি টেলস’-এর কামিয়া জানিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বাদশা স্বীকার করেছেন যে, এই গাড়িটি কেনা ছিল সম্পূর্ণ একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত। বাদশার কথায়, ‘আমি খুব ইম্পালসিভ। হুট করেই মনে হলো আজই গাড়িটা নিতে হবে। ব্যস, আজই কিনে ফেললাম।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, কেনার ঠিক আগে পর্যন্ত মনের মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল, গাড়ি হাতে পাওয়ার ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই তা একঘেয়েমিতে বদলে যায়। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে— ‘গাড়ি তো কেনা হলো, এবার পরের লক্ষ্য কী?’
কেন এমন বহুমূল্য জিনিসের নেশা? বাদশা জানিয়েছেন, টেকনোলজির দিক থেকে যা সেরা এবং লেটেস্ট, তা নিজের কাছে রাখার এক অদ্ভুত নেশা তাঁর আছে। তবে তাঁর কাছে বস্তুগত জিনিসের চেয়ে সম্পর্কের দাম অনেক বেশি। মজার ছলে তিনি বলেন, ‘যদি আমার বাড়িতে আগুন লাগে, তবে আমি আগে আমার গাড়িটা বাঁচাব। কারণ আমাকে তখন গাড়িতেই থাকতে হবে।’ আবার বন্ধুত্বের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান, কোনো প্রিয় বন্ধু যদি তাঁর এই সাধের গাড়িতে ধাক্কাও মারে, তবে গাড়ি নিয়ে বকুনির আগে তিনি বন্ধুর শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবেন।
বাবা-মায়ের কাছে লুকোচুরি: এত কোটি টাকা খরচ করলেও বাদশা কিন্তু তাঁর বাবা-মায়ের কাছে সব জিনিসের আসল দাম বলেন না। বিশেষ করে তাঁর দামি ঘড়ি সংগ্রহের মূল্য শুনলে তাঁরা বিশ্বাসই করবেন না বলে মনে করেন বাদশা। তাই বহুমূল্য জিনিসের এই নেশা বজায় রাখলেও ঘরের বড়দের কাছে তিনি আজও সেই ‘সাধারণ ছেলেই’ হয়ে থাকতে পছন্দ করেন।
সাড়ে ১২ কোটির গাড়িতে চড়েও বাদশার এই ‘অল্প সময়ের আনন্দ’ ফের একবার মনে করিয়ে দিল যে, মানসিক সন্তুষ্টির চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই! আপতত ইন্ডিয়ান আইডলের বিচারকের আসনে দেখা যাচ্ছে বাদশাকে।