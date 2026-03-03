বিয়ের পরেই বড় চমক দিলেন বিজয়- রশ্মিকা, শিক্ষার্থীদের জন্য নিলেন বিশেষ উদ্যোগ
ধুমধাম করে বিয়ে সারার পর সোমবার তেলেঙ্গানার খাম্মানপেটের পৈত্রিক ভিটেয় আসেন বিজয় ও রশ্মিকা। গ্রামের বাড়িতে এক সঙ্গে সত্যনারায়ণ পুজোয় অংশগ্রহণ করেন তারকা দম্পতি। তবে এখানেই শেষ নয়, গ্রামে দাঁড়িয়েই এমন কিছু ঘোষণা করলেন যা শুনে জয়জয়কার পড়ে যায় নব দম্পতির।
রশ্মিকা মান্দান্নার সাথে বিয়ের পর বিজয় তার দাতব্য ট্রাস্টের মাধ্যমে তেলঙ্গানার আচাম্পেট বিভাগের ৪৪টি সরকারি স্কুলের নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রকল্প ঘোষণা করেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে সমর্থন করা এবং আর্থিক বোঝা ছাড়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তা করা।
বিজয় ঘোষণা করার পরপরই, রশ্মিকা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বিজয়ের এই ঘোষণায় গর্বিত হন অভিনেতার মা। এই ঘোষণার পরেই হাততালিতে ফেটে পরে চারিদিক। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, বিজয় তার গ্রামের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি এখন থেকে নিয়মিত তার গ্রামে যাবেন।
বিজয়ের এই আর্থিক সহায়তার ঘোষণার ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে, ভক্তরা অভিনেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘আগামী ৩০ বছরের মধ্যে ভিডি যদি মুখ্যমন্ত্রী হন তবে আমি অবাক হব না।’ আর একজন বলেন, ‘সত্যিকার অর্থে নায়ক।’
বিজয় দেবেরকোন্ডা ও রশ্মিকা মান্দান্নার বিয়ে
রশ্মিকা এবং বিজয় দীর্ঘদিন ধরেই ডেটিং করছেন বলে গুঞ্জন ছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে তাদের বিয়ের ঘোষণা না করা পর্যন্ত কেউই তাদের সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেননি। ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের উপস্থিতিতে দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী বিবাহ অনুষ্ঠানে এই দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধেন।
আগামী ৪ মার্চ হায়দরাবাদে রিসেপশনের আয়োজন করেছেন এই তারকা দম্পতি। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত দেশের একাধিক নামি দামি ব্যাক্তিত্ব। খুব স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তার বলয়ে ঢেকে ফেলা হবে অনুষ্ঠান স্থানকে।
পেশাদারিত্বের দিক থেকে, রশ্মিকা এবং বিজয়কে আবারও বড় পর্দায় একসাথে দেখা যাবে আসন্ন ছবি ‘রানাবালি’-তে। বিয়ের পর এটি তাদের প্রথম ছবি, যেখানে একসঙ্গে অভিনয় করবেন তাঁরা। রাহুল সাংকৃত্যন পরিচালিত এই ছবিটি ১১ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া গীতা গোবিন্দম (২০১৮) এবং ‘ডিয়ার কমরেড’ (২০১৯) ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরা।
