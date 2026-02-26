Rashmika-Vijay Wedding: ‘আমার স্বামী…’,রাজকীয় বিয়ের পর চোখে জল রশ্মিকার, কী জবাব বিজয়ের? বয়সে কত ছোট বউ?

Rashmika-Vijay Wedding: ‘আমার স্বামী…’,রাজকীয় বিয়ের পর চোখে জল রশ্মিকার, কী জবাব বিজয়ের? বয়সে কত ছোট বউ?
বেস্ট ফ্রেন্ড থেকে স্বামী-স্ত্রী! উদয়পুরে রাজকীয় বিয়ে সুসম্পন্ন বিজয়-রশ্মিকার। বিয়ে সেরে শ্রীভল্লির চোখের কোণে জল। চোখ জুড়িয়ে দেবে অনুষ্ঠানের ঝলক।
জল্পনা চলছিল দীর্ঘ আট বছর ধরে। ২০১৮-র ‘গীতা গোবিন্দম’ ছবির সেই রসায়ন যে কেবল রুপোলি পর্দায় সীমাবদ্ধ নেই, তা আজ সকালে প্রমাণ করে দিলেন বিজয় ও রশ্মিকা। উদয়পুরের আইটিসি মেমেন্টোস (ITC Mementos) হোটেলে এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁরা। ভক্তদের দেওয়া আদুরে নাম ‘ভিরোশ’ (VIROSH)-কেই নিজেদের বিয়ের ট্যাগলাইন হিসেবে বেছে নিয়েছেন এই তারকা দম্পতি।
‘পরিচয় করিয়ে দিই, আমার স্বামী!’
বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজয়ের সঙ্গে প্রথম ছবি শেয়ার করেছেন রশ্মিকা। স্বামীকে নিয়ে তাঁর আবেগঘন বার্তা এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল। রশ্মিকা লিখেছেন, ‘হাই মাই লভস, পরিচয় করিয়ে দিই— আমার স্বামী মিস্টার বিজয় দেবরাকোন্ডা! যে মানুষটা আমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসা আসলে কী, যে আমাকে শিখিয়েছে শান্তিতে থাকা কাকে বলে। বিজু, তোমাকে বর্ণনা করার ভাষা আমার কাছে কম পড়ে যায়। তোমার স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হতে পেরে আমি গর্বিত। এখন শুধু জমিয়ে পার্টি করার সময়!’
বন্ধুই যখন জীবনসঙ্গিনী:
পিছিয়ে ছিলেন না বিজয়ও। জীবনের এই নতুন ইনিংস শুরু করে তিনি লিখেছেন, ‘একদিন ওকে খুব মিস করছিলাম। মনে হচ্ছিল ও পাশে থাকলে দিনটা আরও ভালো হতো, খাবারটা আরও সুস্বাদু লাগত। তখনই বুঝলাম ওকে আমার সারাজীবনের জন্য প্রয়োজন। তাই আজ আমার প্রিয় বন্ধুকেই আমার স্ত্রী বানিয়ে নিলাম। ২৬.০২.২০২৬।’
সাবেকিয়ানা আর আভিজাত্যের মেলবন্ধন:
সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান। বিজয় ও রশ্মিকার পরিবারের ঐতিহ্য মেনে তেলুগু এবং কোদাভা— দুই রীতিতেই সম্পন্ন হচ্ছে বিয়ের উৎসব। সকালে তেলুগু মতে বিয়ের পর বিকেলে রশ্মিকার আদি নিবাস কুর্গের ‘কোদাভা’ রীতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিশেষ মুহূর্তে দুই পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের পর হোটেলের বাইরে অপেক্ষারত চিত্রসাংবাদিকদের মিষ্টিও বিলি করা হয় নবদম্পতির পক্ষ থেকে।
বিয়ের সাজ:
বিজয় এবং রশ্মিকা— দুজনেই তাঁদের বিয়ের জন্য বেছে নিয়েছিলেন অত্যন্ত মার্জিত এবং ধ্রুপদী সাজ। কোনো রকম আতিশয্য নয়, বরং রঙের সূক্ষ্মতা আর ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন অনন্য। রশ্মিকা তাঁর মূল বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নিয়েছিলেন একটি কাস্টম-মেড আইভরি ও গোল্ডেন শেডের ভারী কাজ করা কাঞ্জিভরম শাড়ি। বিজয় দেবরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানার বিয়েতে এবার কনের থেকেও বোধহয় বেশি নজর কেড়েছেন বর। বিজয়ের সাজ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও মন্দিরের বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে বিয়ের মণ্ডপে চলে এসেছেন। বিজয় এদিন নগ্ন ঊর্ধ্বাঙ্গে ধরা দিয়েছিলেন। কোনো শেরওয়ানি বা পাঞ্জাবি নয়, তাঁর অঙ্গে ছিল কেবল একটি অনুজ্জ্বল সোনালি সুতোর কাজ করা সাদা ধুতি এবং একই নকশার একটি লাল উত্তরীয়। এই ছিমছাম পোশাকের সঙ্গেই তাঁর অঙ্গসজ্জা ছিল চোখে পড়ার মতো।
আট বছরের সফর:
২০১৮ থেকে ২০২৬— এই লম্বা সফরে বহুবার তাঁদের নিয়ে চর্চা হয়েছে। কখনও মলদ্বীপে ছুটি কাটানো, কখনও একই জায়গায় আলাদা আলাদা ছবি পোস্ট— ভক্তদের নজর এড়ায়নি কিছুই। অবশেষে গত বছরের অক্টোবর মাসে হায়দরাবাদে আংটি বদলের মাধ্যমে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন তাঁরা। আর আজ, সেই স্বপ্নের রাজপুত্র ও রাজকন্যার মিলন দেখে খুশি কোটি কোটি অনুরাগী।
বয়সের ফারাক:
বিজয় এবং রশ্মিকার মধ্যে বয়সের ফারাক খুব বেশি না হলেও, বিজয় বয়সে রশ্মিকার থেকে কিছুটা বড়। বিজয়ের জন্ম ৯ মে, ১৯৮৯ সালে। সেই হিসেবে ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁর বর্তমান বয়স ৩৬ বছর। হিসেব বলছে, বিজয় দেবরাকোন্ডা তাঁর স্ত্রী (২৯ বছর) রশ্মিকার চেয়ে প্রায় ৭ বছরের বড়। তবে বয়সের এই ফারাক তাঁদের বন্ধুত্ব বা প্রেমের রসায়নে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দীর্ঘ আট বছরের প্রেম এবং বর্তমানে দাম্পত্য জীবন— সবকিছুতেই এই দুই তারকা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মনের মিল থাকলে বয়সের সংখ্যাটা নেহাতই গৌণ।