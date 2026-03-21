    হানিমুনে থাইল্যান্ড সফর বিজয়-রশ্মিকার, প্রেমের জোয়ারে ভাসছেন নব দম্পতি

    বিয়ের পর ছুটি কাটাতে থাইল্যান্ডের কোহ সামুই-তে গিয়েছেন রশ্মিকাও বিজয় দেবেরাকোন্ডা।

    Mar 21, 2026, 18:31:51 IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবেরাকোন্ডা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের সেই ছবি তুমুলভাবে হয়েছিল ভাইরাল। এবার প্রকাশ্যে এল হানিমুনের ছবি।

    হানিমুনে থাইল্যান্ড সফর বিজয়-রশ্মিকার
    বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমায় সোজা থাইল্যান্ডে উড়ে গিয়েছেন এই নব দম্পতি। থাইল্যান্ডের কোহ সামুই-তে সময় কাটানোর জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছেন একটি ব্যক্তিগত এআরবিএনবি ভিলা। সবুজ গাছপালায় ঘেরা সেই অসাধারণ জায়গার ছবি ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে সম্প্রতি।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বিজয় একটি হালকা রঙের টি-শার্ট এবং গাঢ় রঙের প্যান্ট পরে রয়েছেন। অন্যদিকে রশ্মিকা পরে রয়েছেন একটি হলুদ সাদা রঙের ফ্লোরাল লং গাউন। নবদম্পতির প্রেমে মাখামাখি এই ছবি দেখে আপ্লুত ভক্তরা।

    ছবিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে আশেপাশে রয়েছে শুধুই সবুজ। একটা শান্ত মনোরম পরিবেশে যে তাঁরা একান্তে সময় কাটাচ্ছেন সেটাও স্পষ্ট হয়ে যায় ছবি দেখলে। তবে খুব শীঘ্রই নিজেদের ছুটি কাটিয়ে আবার তাঁরা ফিরে আসবেন কাজে।

    রশ্মিকা মান্দান্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ে প্রসঙ্গে

    কিছুদিন প্রেম করার পর, রশ্মিকা এবং বিজয় গত বছরের অক্টোবরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাগদান সম্পন্ন করেন এবং ২ ফেব্রুয়ারি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে, ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিয়ের ঘোষণা দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই জুটি তাদের সম্পর্ক বা বাগদানের কথা প্রকাশ্যে আনেননি।

    বিয়ের পর, এই দম্পতি একটি নোটে জানান যে, এবং ভক্তদের আশীর্বাদ চাইতে ১ মার্চ তারা দেশজুড়ে ‘ভালোবাসা ও মিষ্টিতে ভরা ট্রাক’ পাঠাবেন। সেইমতো দিল্লি, বিহার, তেলেঙ্গানা, চণ্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি সহ বিভিন্ন শহরে এই মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। এছাড়াও কর্ণাটক, আসাম, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মন্দিরগুলিতে অন্নদানমের আয়োজন করা হয়েছিল।

