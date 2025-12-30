২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন রশ্মিকা-বিজয়! কবে কোথায় বসবে বিয়ে আর প্রীতিভোজের আসর?

রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বাগদানের খবর এই বছরের অক্টোবরে শোনা গিয়েছিল। তখন এই খবর নিয়ে ব্যপক চর্চাও হয়েছিল। তবে, এখন খবর ছড়িয়ে পড়ছে যে তাঁরা খুব শীঘ্রই বিয়ে পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। কবে কোথায় বসবে বিয়ে আর প্রীতিভোজের আসর?
রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বাগদানের খবর এই বছরের অক্টোবরে শোনা গিয়েছিল। তখন এই খবর নিয়ে ব্যপক চর্চাও হয়েছিল। যদিও তাঁদের দু'জনের মধ্যে কেউই এখনও পর্যন্ত এই খবরে কোনও সিলমোহর দেননি। রশ্মিকার আংটি বেশ কয়েকবার দেখা গিয়েছে, যদিও কেউই আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও বিবৃতি দেননি। তবে, এখন খবর ছড়িয়ে পড়ছে যে তাঁরা খুব শীঘ্রই বিয়ে পিঁড়িতে বসতে চলেছেন।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, রশ্মিকা এবং বিজয় ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে বিয়ে করবেন। তাঁরা একটি প্যালেসও বেছে চূড়ান্ত করেছেন ভেনু হিসেবে। তাঁদের বাগদানের মতো, বিয়েও হবে অন্তরঙ্গ ভাবে আত্মীয়দের নিয়ে। যেখানে কেবল পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত থাকবেন।
জেনে নিন যে যদিও দু'জনেই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের সম্পর্ক স্বীকার করেননি, কিন্তু কিছুদিন আগে, রশ্মিকার ছবি 'দ্য গার্লফ্রেন্ড'-এর একটি সাকসেস পার্টিতে বিজয়কে তাঁর হাতে চুমু খেতে দেখা গিয়েছিল, যা বেশ ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল।
প্রসঙ্গত, বিজয় রশ্মিকার থেকে সাত বছরের বড়। রশ্মিকার বয়স বর্তমানে ২৯, বিজয়ের বয়স ৩৬। বিজয়ের আগে, রশ্মিকার বাগদান হয়েছিল ২০১৭ সালের জুলাই মাসে রক্ষিত শেট্টির সঙ্গে, কিন্তু ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সেই বাগদান ভেঙে যায়। তবে, বিচ্ছেদের কারণ এখনও অজানাই রয়ে গিয়েছে।