আজ কখন বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন বিজয়-রশ্মিকা? জেনে নিন বিরোশের বিয়ের শুভ মুহূর্ত

বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই প্রাক-বিবাহ পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন সবাই কেবল তাঁদের বিয়ের ছবি দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। এবার তাঁদের বিয়ের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁদের বিয়ের শুভ মুহূর্ত প্রকাশ্যে এসেছে।
হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদন অনুসারে, গায়ে হলুদ এবং মেহেন্দি অনুষ্ঠান বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে কেবল বন্ধুবান্ধব এবং নিকটাত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের শুভ সময় সম্পর্কেও জানা গিয়েছে এই জুটির বিয়ে হবে সকাল ৮ টায়, তেলেগু এবং কোডাভা ঐতিহ্য অনুসরণ করে। প্রসঙ্গত, বিয়ের আগে রশ্মিকা এবং বিজয় উদয়পুরে বিরোশ প্রিমিয়ার লিগ আয়োজন করেছিলেন, যেখানে সকলেই ক্রিকেট এবং পুল খেলাও খেলেছিলেন।
সোমবার রশ্মিকা, বিজয়, তাঁর ভাই আনন্দ দেবেরকোন্ডা এবং তাঁদের বন্ধুদের হায়দ্রাবাদ থেকে জয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হতে দেখা গিয়েছিল। মঙ্গলবার থেকে আবারও অতিথিরা অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করেছেন। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গাও বিরোশের বিয়ে অনুষ্ঠানে বুধবার এসে পৌঁছেছেন।
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিয়েতে যোগ দিতে পারবেন না, তিনি বিজয়ের বাবা-মা গোবর্ধন রাও এবং মাধবীকে একটি বার্তা পাঠিয়ে নব দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন, ‘বিজয় বা রশ্মিকা কেউই তাঁদের ছবির চিত্রনাট্যে নতুন নন। কিন্তু তাদের ছোট্ট জীবনের এই চিত্রনাট্য অধ্যায়টি অনেক ভালোবাসা এবং জাদুতে পরিপূর্ণ।’
রশ্মিকা এবং বিজয়ের প্রেমকাহিনীর কথা বলতে গেলে, তাঁরা ২০১৮ সালের ‘গীতা গোবিন্দম’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তারপর প্রেমে পড়েন। এরপর তাঁরা ২০১৯ সালের ডিয়ার কমরেড ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। গত বছরের অক্টোবরে তাঁদের বাগদান হয়। এরপর তাঁরা গত রবিবার একটি বিশেষ ঘোষণা করে ‘বিরোশের বিয়ে’ ক্যাপশন দিয়ে তাঁদের বিয়ে নিশ্চিত করেন।