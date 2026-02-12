Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আজকাল তরুণ অভিনেতারা সেটে অতিরক্ত ভালো সাজার চেষ্টা করে, আলিয়া অবশ্য…: রত্না পাঠক শাহ

    রত্না পাঠক শাহ সম্প্রতি আলিয়া ভাটের প্রশংসা করেছেন এবং তরুণ অভিনেতাদের সমালোচন করেছেন, যারা সেটে বেশি ভালো হওয়ার চেষ্টা করে। কাপুর অ্যান্ড সন্স ছবিতে আলিয়া ভাটের সঙ্গে কাজ করেছেন রত্না।  

    Published on: Feb 12, 2026 11:18 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী রত্না পাঠক শাহ তাঁর অভিনয়ের পাশাপাশি, নিজের অকপট মন্তব্যের জন্যও খুব পরিচিত। একটু ঠোঁটকাটাই বলা যেতে পারে। রত্না পাঠক শাহ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে আলিয়া ভাটের প্রশংসা করেছিলেন। একই সময়ে আবার বলিপাড়ার তরুণ অভিনেতাদের কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি।

    আলিয়াকে নিয়ে কী বললেন রত্না পাঠক শাহ?
    আলিয়াকে নিয়ে কী বললেন রত্না পাঠক শাহ?

    রত্না পাঠক শাহ মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে তরুণ তারকারা সেটে অতিরিক্ত ভালো সাজার চেষ্টা করে। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী আরও বলেন যে, ‘আলিয়া মোটেও তা করার চেষ্টা করে না।’ কাপুর অ্যান্ড সন্স সিনেমায় আলিয়ার আচরণ কেমন ছিল? জবাব আসে, ‘তিনি খুব মনোযোগী। তিনি সব সময় মনিটরের সামনে থাকতেন। যখন তিনি অভিনয় করছিলেন তখন শুধু নয়, যখন অন্যরা অভিনয় করে তখনও। তিনি খুব ন দিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করেন।’

    রত্নার দাবি, সেটে খুব ভালো হওয়ার ভান করেন না আলিয়া ভাট। বলেন, ‘ও খুব বেশি কথা বলেন না। আজকাল তরুণ-তরুণীরা সেটে বেশি ভালো মানুষ হতে চায়। সবসময় এমন হাবভাব করে যেন বিনোদন দিতে চায়। তারা মনে করে অতিরিক্ত ভালো সাজা তাঁদের সাহায্য করবে। অনেক ক্ষেত্রে, এটি তাদের খারাপ পারফরমার করে তোলে। তবে আলিয়া এমন নয়।’

    রত্না আরও বলেছিলেন যে, তিনি আলিয়া ভাটকে দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে কয়েকটির বেশি শব্দ বলেননি সেটে। এমনকী আলিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো দৃশ্যও ছিল না। তবে তাও মহেশ-কন্যা তাঁর মন জয় করে নিয়েছিল।

    কাজের কথা বললে, আলিয়াকে শীঘ্রই দেখা যাবে সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে। যাতে আরও অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল ও রণবীর কাপুর।

    News/Entertainment/আজকাল তরুণ অভিনেতারা সেটে অতিরক্ত ভালো সাজার চেষ্টা করে, আলিয়া অবশ্য…: রত্না পাঠক শাহ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes