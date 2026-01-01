Guess the Actress: ঋষি আঙ্কেলের বিয়ে খেয়েছিল খুদে, পরে ২০ বছরের বড় নায়কের সাথে ‘প্রেম’, চিনলেন?

Guess the Actress: ঋষি আঙ্কেলের বিয়ে খেয়েছিল খুদে, পরে ২০ বছরের বড় নায়কের সাথে ‘প্রেম’, চিনলেন?
এই ছোট্ট মেয়ের ক্রাশ ছিলেন ঋষি কাপুর। নায়কের বিয়েতে মুখ ফুলিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বছর আটের খুদে। পরে ঋষি কাপুরের নায়িকা হিসাবেও কাজ করেছেন। কে বলুন তো?
বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুর ১৯৮০ সালে নীতু কাপুরকে বিয়ে করেছিলেন। এটি ছিল ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম চর্চিত বিয়ে। ভালোবেসে চারহাত এক হয়েছিল দুজনের। রাজ কাপুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলের বিয়ের যাবতীয় আয়োজন সেরেছিলেন। এই বিয়েতে বলিউডের সমস্ত বড় ব্যক্তিত্বরা অংশ নিয়েছিলেন। ঋষি-নীতুর বিয়েতে হাজির ছিলেন ভবিষ্য়তের এক নায়িকাও। যিনি পরবর্তীতে শুধু বলিউড কাঁপাননি, ঋষির নায়িকা হিসাবেও কাজ করেছেন।
ইন্টারনেটে ঋষি ও নীতুর বিয়ের একটি কালো ও সাদা ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রিন্টেট ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক খুদে। বয়স ৮-৯-এর আশেপাশে। এই মেয়েটি তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাতা বাবার সাথে এই বিয়েতে অংশ নিয়েছিল। খুদে ঋষিকে আঙ্কেল বলে ডাকতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঋষি আঙ্কেলের সঙ্গে পর্দায় রোম্যান্সও করেছেন।
এই ছবিতে দেখা মিষ্টি মেয়েটি আর কেউ নন রবিনা ট্যান্ডন। বাবা রবি ট্যান্ডনের সঙ্গে এই বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন যে সেই বয়সে ঋষি কাপুর তাঁর ক্রাশ ছিল এবং তিনি গোটা বিয়ের অনুষ্ঠানে মুখে রাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তবে তিনি খুশি ছিলেন যে ঋষি অন্তত নীতু কাপুরকে বিয়ে করছেন। রবিনা জানান, 'আমি তখন খুব ছোট ছিলাম, তবে আমার মনে আছে আমি পুরো বিয়ের সময় রাগে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কারণ আমার ক্রাশ বিয়ে করছিল। ’
ঋষি হামেশাই খুদে রবিনার জন্য উপহার নিয়ে আসতেন। রবিনা জানান, ঋষি কাপুর প্রায়ই বিদেশ থেকে তার জন্য দামি উপহার নিয়ে আসতেন। সেই সময়ে, একটি বিখ্যাত পুতুল ছিল যা কারও পক্ষে একটি বড় বিষয় ছিল। পুতুলটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন ঋষি কাপুর। রবিনা যখন চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন, তখন ঋষির নায়িকা হিসাবেও কাজ করেছেন। পেশার বিড়াম্বনা, ছবির সময় রবিনা তাঁর প্রিয় ঋষি চাচাকে ঋষিজি বলে ডাকতে শুরু করেন। দুজনের বয়সের ফারাক ২০ বছরের। ছবির কাস্টিং নিয়ে সেইসময় কম চর্চা হয়নি। নায়িকা জানান, নির্মাতারা তাঁর ছবিতে এমনটাই বলেছেন। নায়ককে ‘কাকা’ ডাকলে কী চলে! ঋষি কাপুর এবং রবিনা ১৯৯৫ সালে সাজন কি বাহো মেঁ ছবিতে একসাথে কাজ করেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছিল।