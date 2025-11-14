বড়পর্দায় আসছে হীরাবেন মোদির বায়োপিক! কোন বলি নায়িকা হবেন প্রধানমন্ত্রী জননী?
২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল নরেন্দ্র মোদির বায়োপিক, যেখানে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিবেক ওবেরয়। অভিনয় করেছিলেন বোমা ইরানি, বরখা বিস্ট, জারিনা ওয়াহেব, দর্শন কুমার। এবার ৬ বছর পর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে নরেন্দ্র মোদির মা হিরাবেন মোদির বায়োপিক।
২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল নরেন্দ্র মোদির বায়োপিক, যেখানে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিবেক ওবেরয়। অভিনয় করেছিলেন বোমা ইরানি, বরখা বিস্ট, জারিনা ওয়াহেব, দর্শন কুমার। এবার ৬ বছর পর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে নরেন্দ্র মোদির মা হিরাবেন মোদির বায়োপিক।
২০২২ সালে মাকে হারিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মা-ই যে তার একমাত্র অনুপ্রেরণা, সে কথা বারবার বহু সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন তিনি। নরেন্দ্র মোদির মায়ের এই বায়োপিক তৈরি হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল গত ১৭ সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রী জন্মদিনেই এই সিনেমা তৈরি করার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গিয়েছিল।
তবে ছবি তৈরির কথা ঘোষণা হয়ে গেলেও হীরাবেন মোদির চরিত্রে কে অভিনয় করবেন সে কথা তখনও জানানো হয়নি। যদিও বলি পাড়ায় গুঞ্জন, প্রধানমন্ত্রীর মায়ের চরিত্রে নাকি অভিনয় করতে চলেছেন অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন। ক্রান্তি কুমার চন্দ্র পরিচালিত এই ছবির নাম রাখা হয়েছে মা বন্দে।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর মায়ের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে ভীষণভাবে খুশি অভিনেত্রী। এমন একটি অসামান্য চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ যে কোনওভাবেই তিনি হাতছাড়া করেননি তা বলাই বাহুল্য। হীরাবেন মোদির জীবনীশক্তি অনুপ্রাণিত করেছে অভিনেত্রীকে।
তবে এই ছবিটি প্রধানমন্ত্রীর মায়ের বায়োপিক হলেও এই ছবিতে দেখানো হবে মা ছেলের অসামান্য সম্পর্কের বন্ধন। সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হবে এই সিনেমাটি। প্রধানমন্ত্রীর শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠার সমস্ত ছোট খাটো ঘটনা তুলে ধরা হবে সিনেমার মাধ্যমে। একজন সাধারণ মানুষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার পেছনে মায়ের অবদান যে কতটা ছিল, সেটাই দেখবেন দর্শকরা।
শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এই ছবিতে নাকি প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখতে পাওয়া যাবে দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম অভিনেতা উন্নি মুকুন্দকে। ছবিতে ব্যবহার করা হবে ভিএফএক্স-এর ব্যবহার। আপাতত এই ছবিটির প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরেই মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি।
প্রসঙ্গত,আসন্ন ছবি ‘ওয়েলকাম টু জঙ্গল’ ছবিতে বহু বছর পর আবার একসঙ্গে পর্দায় জুটি বাঁধবেন রবিনা ট্যান্ডন এবং অক্ষয় কুমার। এই ছবিতে দেখা যাবে সুনীল শেট্টিকেও। ১৯৯৪ সালের পর আবার ছবির পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে ত্রয়ীকে।
News/Entertainment/বড়পর্দায় আসছে হীরাবেন মোদির বায়োপিক! কোন বলি নায়িকা হবেন প্রধানমন্ত্রী জননী?