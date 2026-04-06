    'ধুরন্ধর ২'-কে প্রোপাগান্ডা ফিল্ম বলা প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন রবি কিষাণ! ‘নতুন ধারা শুরু হয়েছে…’, যা বললেন তিনি

    Apr 6, 2026, 22:53:58 IST
    By Sayani Rana
    আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' ভারতীয় বক্স অফিসে ১০০০ কোটি টাকার অঙ্ক পার করেছে। সকলেই প্রায় ছবিটির প্রশংসা করছেন, আবার অনেকে একে প্রোপাগান্ডা ছবি বলছেন। এরই মধ্যে, সাংসদ ও অভিনেতা রবি কিষাণ ছবিটি নিয়ে মুখ খুলেছেন। রবি কিষাণ বলেন, ‘এটাকে প্রোপাগান্ডা ছবি বলাটা খুবই ভুল। দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের মানুষেরা প্রকাশ্যে ছবিটির প্রশংসা করছেন। সকলের উচিত তাঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে একই কাজ করা। ছবিকে প্রোপাগান্ডা বলার একটি নতুন ধারা শুরু হয়েছে।'

    রবি কিষাণ 'ধুরন্ধর ২'-কে ১৯৭৫ সালের ব্লকবাস্টার ছবি 'শোলে'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘লেখক সত্য ঘটনাকে সিনেম্যাটিক ঢঙে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের খুশি হওয়া উচিত যে মানুষ এখন প্রেক্ষাগৃহে যাচ্ছে। কারণ এতদিন পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ভোজপুরি ইন্ডাস্ট্রির কথা বলতে গেলে, তা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এই ছবিটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে।’

    রবি কিষাণ আরও বলেন, ‘সমাজে যা ঘটেছে তা পর্দায় তুলে ধরা জরুরি। বস্তুত, গবেষণার মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসকে সংশোধন করতে হবে, ইতিহাসের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া পাতাগুলোকে উন্মোচন করতে হবে। সেই সত্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরা জরুরি।’

    তাঁর কথায়, 'আমি জানি কোথাও না কোথাও কেউ আমার জন্য একটা দারুণ চরিত্র লিখছেন। আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে, আমি তা অবশ্যই পাব। এই ছবিটি আমার ভাগ্যে ছিল না, তাই আমি এটি পাইনি। 'ধুরন্ধর ২'-এর মতোই, আমি ‘গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর-এও ছিলাম না, কিন্তু আমার কোনও আফসোস হয়নি। তবে, আমি অবশ্যই আদিত্য (ধর) বা মিস্টার (সঞ্জয় লীলা) বনসালীর সঙ্গে কাজ করতে চাই।’

