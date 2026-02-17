‘আক্কি আর আমি সবসময়ই…’! বাগদানের পর ভেঙে যায় বিয়ে, অক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন রবিনা ট্যান্ডন

‘আক্কি আর আমি সবসময়ই…’! বাগদানের পর ভেঙে যায় বিয়ে, অক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন রবিনা ট্যান্ডন
বলিউড অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন সম্প্রতি অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। একটা সময় ছিল যখন দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। এমনকী, বেশ জটিলতার মধ্যে দিয়েই ভেঙেছিল সেটি। সম্প্রতি এস সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথা বললেন রবিনা।
একটা সময় ছিল যখন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং রবিনা ট্যান্ডনের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা কয়েক বছর ডেট করেছিলেন, বাগদান করেছিলেন এবং তারপর অন্য অভিনেত্রীর আগমনে নাকি তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। রিপোর্ট অনুসারে, সেই অন্য অভিনেত্রীটি ছিলেন শিল্পা শেট্টি। নব্বইয়ের দশকের বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এই ত্রয়ীকে নিয়ে একাধিক রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। রবিনা এবং শিল্পাও একাধিক সাক্ষাৎকারে অক্ষয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন। উভয় অভিনেত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে কথাও বলেছিলেন। কিন্তু এখন, আরব সাগর দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে রবিনা বলেন যে, তিনি অক্ষয়ের বন্ধু এবং শিল্পার সঙ্গেও তাঁর ভালো সম্পর্ক রয়েছে।
রবিনা এখন অক্ষয়ের বন্ধু, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছেন:
রবিনা ট্যান্ডন জুমের সঙ্গে কথোপকথনে অক্ষয় কুমার এবং শিল্পা শেট্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মনে হয় আমরা সবাই এখন বন্ধু হয়ে গিয়েছি। দেখুন, আমরা সবাই ছোট ছিলাম। আমরা সবাই একই ইন্ডাস্ট্রির। কে এই সবের মধ্য দিয়ে যায়নি? আজ অক্ষয় আর আমি বন্ধু, শিল্পা আর আমি বন্ধু। আমরা সবাই বন্ধু। আমরা সেই দিনগুলো পিছনে ফেলে এসেছি। আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে খুশি, সন্তানদের নিয়ে খুশি।’
অক্ষয়ের সঙ্গে ওয়েলকাম ৩ ছবি
অক্ষয় সম্পর্কে রবীণা বলেন, ‘অক্ষয় আর আমি সবেমাত্র ওয়েলকাম ৩-এর কাজ শেষ করেছি, আর পুরো টিমের সঙ্গে খুব মজাও হয়েছে। এই ছবিটা দেখে আমরা অনেক হেসেছি; এটা খুবই মজার একটা ছবি। আবার একসঙ্গে কাজ করা আমরা উপভোগ করেছি। শোনো, তোমাদের বড় হতে হবে এবং পরিণত হতে হবে। আমরা একে অপরের জন্য খুশি। আক্কি আর আমি সবসময়ই ভালো বন্ধু।’ রবিনা এর আগেও এই বিষয়ে কথা বলেছেন। অভিনেত্রী বলেছেন যে, এই নিয়ে মনে তিনি কোনো বিরক্তি, ঈর্ষা বা ঘৃণা পোষণ করেন না।
নব্বইয়ের দশকে তাদের সম্পর্ক বিখ্যাত ছিল
উল্লেখ্য যে নব্বইয়ের দশকে অক্ষয় কুমার এবং রবিনা ট্যান্ডনের সম্পর্ক বারবার উঠে এসেছিল শিরোনামে। তাদের বাগদান হয়েছিল, কিন্তু পরে তা ভেঙে যায়। এর পরে, অভিনেতার নাম শিল্পা শেট্টির সঙ্গে জড়ায়। তাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে ডেট করে এবং তারপর আলাদা হয়ে যান। এই ভাঙা সম্পর্ক থেকে সেরে উঠতে শিল্পার বেশ কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন দুই তারকাই ব্যক্তিগত জীবনে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন।
