Anamika-Uday: রায়ানের পাশে পারুলকেই মানায়, অনামিকাকে ‘বুড়ি’ কটাক্ষ! কী জবাব উদয়ের পরিণীতার?

Anamika-Uday: সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া নতুন কিছু নয়। কখনও প্রশংসা, আবার কখনও ধেয়ে আসে তীব্র কটাক্ষ। এবার সেই ট্রোলিংয়ের শিকার হলেন অভিনেত্রী অনামিকা চক্রবর্তী। তবে চুপ করে থাকার পাত্রী নন অনামিকাও; নেতিবাচক মন্তব্যের সপাট জবাব দিয়ে নেটপাড়ার মন জয় করে নিলেন তিনি।
জি বাংলার ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে রায়ান আর পারুলের রসায়ন এখন দর্শকদের ড্রয়িং রুমে আলোচনার হট টপিক। কিন্তু পর্দার এই রসায়ন যখন বাস্তব জীবনে অনামিকা-উদয়ের দাম্পত্যের ওপর ছায়া ফেলে, তখন পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বিতর্কিত। সম্প্রতি উদয় প্রতাপ সিং-এর এক মহিলা অনুরাগীর করা কুরুচিকর মন্তব্যের মুখে পড়লেন তাঁর স্ত্রী অনামিকা চক্রবর্তী। তবে দমে না গিয়ে পাল্টা ‘গুগলি’ দিলেন অভিনেত্রী।
কী ঘটেছিল?
সোশ্যাল মিডিয়ায় উদয় এবং অনামিকার একটি হাসিখুশি ছবি পোস্ট করা হয়েছিল। সেখানেই এক মহিলা সরাসরি অনামিকাকে আক্রমণ করে বসেন। তাঁর দাবি, “রায়ানের পাশে একদম বুড়ি লাগছে (অনামিকাকে), পারুলকেই মানায়।” পর্দার চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব জীবনের স্ত্রীকে গুলিয়ে ফেলে এমন ‘এজ শেমিং’ বা বয়স নিয়ে খোঁচা সচরাচর দেখা যায় না।
অনামিকার মাস্টারস্ট্রোক জবাব:
নিন্দুকের এই মন্তব্যে রেগে না গিয়ে অত্যন্ত শান্ত অথচ ধারালো ভাষায় উত্তর দিয়েছেন অনামিকা। তিনি ওই মহিলার উদ্দেশ্যে লেখেন— ‘না না দিদি, আমার মতে আপনাকেই সেরা লাগবে রায়ানের পাশে... আপনি চাইলে নেক্সট কাস্টিং-এর জন্য কল করতে বলতে পারি... আমার বিশ্বাস আপনার মতন সুন্দরী আর ইয়ং কেউ লাগতে পারবে না।’
অনামিকার এই বিদ্রুপাত্মক জবাব মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ অনামিকার এই ধৈর্য এবং রসবোধের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, যারা পর্দার চরিত্র আর বাস্তবের পার্থক্য বোঝেন না, তাঁদের এভাবেই উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।
পর্দা বনাম বাস্তব:
উল্লেখ্য, ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে উদয় (রায়ান) এবং ঈশানী চট্টোপাধ্য়ায়ের (পারুল)-এর জুটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু বাস্তবে উদয় এবং অনামিকা দীর্ঘদিনের প্রেমের পর ২০২৪ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। অভিনয়ের খাতিরে পারুল-রায়ানের মিল দর্শকরা চাইতেই পারেন, কিন্তু তা বলে অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্ত্রীকে ‘বুড়ি’ বলে আক্রমণ করাকে সুস্থ মানসিকতা বলে মানছেন না সাইবার দুনিয়ার সচেতন নাগরিকরা।
উদয়-অনামিকার মিষ্টি প্রেম আর খুনসুটি মাঝেমধ্যেই সমাজমাধ্যমের পাতায় উঠে আসে। হালে দুজনের বিচ্ছেদের গুজব মাথাচাড়া দিয়েছিল। তবে সেই জল্পনায় জল ঢেলে অনামিকা জানান, একসঙ্গেই আছেন দুজনে। এইসব মিথ্যা রটনা নিয়ে ভাবতে চান না দুজনেই। উদয় প্রতাপ সিং-এর কেরিয়ারের প্রথম লিড পরিণীতা। শুরুতেই ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। সাফল্যের সঙ্গে এক বছরের সফর পার করেছে এই মেগা। ওদিকে অনামিকা রাখঢাক না রেখেই জানিয়েছেন, আপতত তাঁর হাতে কাজ নেই। শেষবার তাঁকে পর্দায় দেখা গিয়েছে মিঠিঝোরা-তে।