'স্বপ্নের মতো লাগছে... ', ৭ বছর পর পর্দায় ফিরলেন রিয়া, আপ্লূত নায়িকা

'স্বপ্নের মতো লাগছে... ', ৭ বছর পর পর্দায় ফিরলেন রিয়া, আপ্লূত নায়িকা
সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর অন্ধকার নেমে এসেছিল রিয়া চক্রবর্তী জীবনেও। অভিনেতার মৃত্যুর অভিযোগে বেশ কিছু মাস জেল খাটতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। কিন্তু সে সব এখন অতীত। ৭ বছর পর আবার অভিনয় জগতে ফিরলেন রিয়া। দীর্ঘ বিরতির পর আবার নিজের অভিনয় জগতে ফিরে এসে ভীষণ খুশি তিনি।
বুধবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেন অভিনেত্রী যেখানে দেখা যায় তিনি ২০১৯ সালে ‘চেহরে’ ছবির কথা স্মরণ করছেন। এরপর ‘ফ্যামিলি বিজনেস’ সিনেমার কথা ঘোষণা করে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, ‘৭ বছর। সত্যি অদ্ভুত লাগছে। আমার কাছে এটা অবাস্তব। আমি আর কোনওদিন অভিনয় ফেরার আশা করিনি।’
তিনি আরও বলেন, ‘১৭ বছর বয়সে এই স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম। তারপর যা ঘটল, কাজ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমার এই স্বপ্নে বেঁচে থাকা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এখন আমি অনেক বদলে গিয়েছি, আমার কাছে অনেক অপশন আছে। অর্থ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু অভিনয় করার আনন্দ আমার কাছে আগের মতই রয়েছে।’
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘সেটে যাওয়ার ৭ বছর কেটে গিয়েছে। আমি এখনো সেই মেয়ে যে ১৭ বছর বয়সে অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম এখানে। আমার আত্মার একটি অংশ হয়তো এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু একটি অংশ আপনি এখানে থেকে গিয়েছিল, অপেক্ষা করছিল স্বপ্ন পূরণ করার। শুধু মনে হচ্ছে জীবন নিজের মত পরিকল্পনা করে যখন তুমি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকো।’
রিয়ার এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে একজন লিখেছেন, তোমাকে নিয়ে গর্বিত। অন্য একজন লিখেছেন, আরও অনেক সুযোগ আসবে তোমার কাছে। তৃতীয় একজন লিখেছেন, এটা তোমার প্রাপ্য।
তেলেগু ছবি ‘তুনেগা তুনেগা’ দিয়ে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করার আগে রিয়া ডিজে হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ‘মেরে ড্যাড কি মারুতি’, ‘সোনালি কেবল’, ‘ব্যাংক চোর’ এবং ‘হাফ গার্লফ্রেন্ড’-এর মতো বলিউড ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। নায়িকার শেষ ছবি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালে ‘চেহরে’।
রিয়া চক্রবর্তীর আসন্ন ছবি সম্পর্কে
নীরেন ভাট পরিচালিত ‘ফ্যামিলি বিজনেস’ প্রযোজনা করেছেন হনসল মেহতা এবং বিক্রম মালহোত্রা। এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিজয় ভার্মা এবং অনিল কাপুর, ধ্রুব সেহগল, নেহা ধুপিয়া, রাইমা সেন, আকাশ খুরানা, অপরা মেহতা, নন্দীশ সান্ধু, অনন্ত নাগ, রোহন বিনোদ মেহরা, টিনা দেশাই, কানওয়ালজিৎ সিং, মধু এবং ইনায়েত সুদ। মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে এই বছরের শেষের দিকে নেটফ্লিক্সে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।